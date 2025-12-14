『あんたが』「続編の復縁フラグ？」 放送終了後に“勝男＆鮎美の手つなぎ写真”公開→ネット期待
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の最終回が9日に放送され、放送終了後に公式SNSで新たなオフショットが公開された。
【写真あり】復縁フラグ？ “勝男＆鮎美の手つなぎ写真”を公開！
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
最終回は、勝男と鮎美の関係に静かな区切りが打たれ、それぞれが前を向いて歩み出す…という展開が描かれた。放送終了後、公式SNSは「最終回ありがとうございました 約3ヶ月間、本当にありがとうございました 最終回はいかがでしたか？ 感想は #あんたが をつけてぜひ教えてください みなさんの“好き”に残る作品でありますように」と感謝の思いを伝え、勝男と鮎美の“手つなぎ”ショットを添えた。
ファンからは「勝男、最後まで完璧だった 面白いドラマだった」「久々に素晴らしい作品を追いかけられた。3ヶ月間楽しかった」「最終回後にこんな素敵なオフショット…これ続編の復縁フラグ？ｗ」「この写真！！！泣く こちらこそありがとうございました キャスト、スタッフの皆さんが伝えたかったことを最後まで妥協せず迷いなくやり切ってくれたな…と一人ひとりの気持ちにこんなに丁寧に向き合ってくれたドラマは今までなかったです 本当にお疲れ様でした！」などの声が寄せられている。
