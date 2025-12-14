¡Ö»Í»è´°Á´Ëãáã¡×¸øÉ½KONTA¤Î¿·À¸¥Ð¡¼¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë¥µ¥ó¥É¡õ¼íÌî¤Î¥Õ¥§¥¹½Ð±é
»Í»è´°Á´Ëãáã¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢BARBEE BOYS¡Ê¥Ð¡¼¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëKONTA¤¬½êÂ°¤¹¤ë¿·Ì¾µÁ¤Î¥Ð¥ó¥É¡ÖBARBEE BOYS 4PEACE¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯2·î15Æü¤ËÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ð¥ó¥É¸ø¼°X¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡ß¼íÌî±Ñ¹§¡ßMUSIC¡¡¥«¥Î¥Õ¥§¥¹2026¡×¤Î¥Õ¥§¥¹Ì¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖBARBEE BOYS 4PEACE¤Ï¡ØDAY2¡Ù¤Î15Æü¤Ë½Ð±é¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
BARBEE BOYS¡Ê¥Ð¡¼¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¤Ï8Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥à¥¹¾®¾Â½ÓÌÀ¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤¿º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖBARBEE BOYS¤Ï¡ØBARBEE BOYS 4PEACE¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ç¡ÖKONTA¡ÊVo.¡õSAX¡Ë¤ÏÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÍî¤È¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎºÆµ¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤ÈKONTA¤¬»ö¸Î¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡ØBARBEE BOYS 4PEACE¡Ù¤Ï¡¢KONTA¡¢°É»Ò¡¢¤¤¤Þ¤ß¤Á¤È¤â¤¿¤«¡¢ENRIQUE¤Î4Ì¾¤Ë¤è¤ê¡¢BARBEE BOYS¤Î³Ú¶Ê¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤À¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
KONTA¤âÆ±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²áÆü¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢°å»Õ¤«¤é¤Ï¡ØÌ¿¤Ï±Ê¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡¡¡Ä¤È¤Ï¤¤¤¨»Í»è¤Ï´°Á´Ëãáã¡£¸ª¤«¤é¾å¤·¤«»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤¿¤À¤ÎË¹»Ò³Ý¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤Æ±´¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÊ¸½ñ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡ØBARBEE BOYS 4PEACE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤³¤È¿á¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤ì¤ÎÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤â¤Ã¤«Ï£À®¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¢¤ë¡¡KONTA¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿
BARBEE BOYS¤Ï¡¢1984Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°Å°Ç¤ÇDANCE¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£89Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Åö»þ¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£92Ç¯¤Î²ò»¶¸å¤âÉÔÄê´ü¤Ç½¸·ë¤·¡¢19Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£