韓国ドラマ「美女と純情男」第15話〜第19話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「美女と純情男」（主演：チ・ヒョヌ、イム・スヒャン 全65話）を放送中！
※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！
【動画】韓流プレミア「美女と純情男」最新回
「テレ東プラス」では、12月15日（月）〜12月19日（金）放送、第15話〜第19話のあらすじを紹介する。
【12月15日（月）放送 第15話】
ようやく素直になったピルスンは、ドラとの交際をスタートさせる。2人が秘密の恋愛をしながら幸せをかみしめる中、ドラマのヒットを願って撮影仲間たちと食事会が行われる。
ドラとボンスが仲睦まじく会話する姿を見たジンダンは2人の仲を勘違いし、ボンスに殴りかかる。その後、ジンダンはミジャを訪ねて、1か月以内にドラを自分の前に連れてくるようにミジャを脅迫する。
そんな中、ジンダンの母エギョは、デスクの指示でスヨンの過去を探って回るが…。
【12月16日（火）放送 第16話】
ピルスンと楽しい時間を過ごし、幸せをかみしめるドラ。そんなドラがピルスンの頬にキスするところを目撃したミジャは、ピルスンがソニョンの息子コ・デチュンであることに気付き激怒する。ミジャはソニョンの家に乗り込み、ピルスンがドラを誘惑したと騒ぎ立てる。
また、ソニョンもピルスンがドラと交際していると知りショックを受ける。そして、ピルスンに別れを告げられ納得できないドラだったが、クムジャから過去の話を聞き…。
【12月17日（水）放送 第17話】
ミジャが過去にピルスンの家族に対して犯した過ちを知ったドラは、ソニョンに会いに行き、心から謝罪をする。その後、別れを受け入れたドラだったが、ピルスンとの思い出の場所を訪れるとピルスンに遭遇してしまう。
また、ドラとの別れに苦しむも無理して笑うピルスンの姿に心が痛むソニョンは、ドラに電話をし、思いを伝える。一方、ジンダンとの約束の日が近づく中、ドラとピルスンがよりを戻したと知り、追い詰められたミジャは…。
【12月18日（木）放送 第18話】
ジンダンに軟禁されたドラは、隙を見て逃げ出し、ピルスンに助けを求める。ドラの元へ駆けつけたピルスンは、母さんのせいで死にたかったと泣きじゃくるドラを慰めることしかできずにいた。
そんなドラがミジャに愛想をつかし家を出ようとした時、やって来た裁判所の職員から、ミジャに多額の借金があることを知らされる。やっとの思いで借金返済に前向きになったドラだったが、仕事のオファーが全てキャンセルされたと知り…。
【12月19日（金）放送 第19話】
撮影スタジオでヌードになるために着ているガウンを脱ぎ出すドラ。一方、大金を返済する術がなく、ドラを助けることができない自分にやりきれず酔いつぶれるピルスン。
一夜明け、ドラは心配してメールを送ってきたピルスンを呼び出すと、ジンダンとの婚約を伝える。
また、そんなドラの元に化粧品の広告オファーが舞い込む。ミーティング場所に指定されたホテルの部屋を訪ねると怪しげな男が出てくるも、ドラは部屋へ入っていき…。
出演者
コ・ピルスン／コ・デチュン：チ・ヒョヌ
パク・ドラ／キム・ジヨン：イム・スヒャン
ペク・ミジャ：チャ・ファヨン
コン・ジンダン：コ・ユン
脚本・演出
【脚本】
キム・サギョン「紳士とお嬢さん」「たった一人の私の味方」
【演出】
ホン・ソック「たった一人の私の味方」
