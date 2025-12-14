【父「大学行くなら土下座しろ！」】ダメならもっと早く言えばよかったのに〜＜第6話＞#4コマ母道場
子どもの成長とともに、親がやってあげられることは限られてきてしまいます。悩みに直面しても代わってはあげられないし、将来に向けての努力だって応援することしかできません。やってあげられることは、必要な教育資金を可能な範囲で出すくらいでしょうか。今回は、そんな教育資金を出し渋る家族のお話です。
第6話 もう少し早く言ってあげれば……【ミサトの気持ち】
【編集部コメント】
ミサトさん！ ミサトさん！ そのどこか他人事のような言い方、なんとかならないでしょうか。共通テスト直前にとんでもないことを言い出したヒデキさんを、もう少し強めに咎めるとかしないと、アカリちゃんの味方がいなくなってしまいますよ？ しかもこんな時期に夫婦で考えがズレていると、今まで必死に頑張ってきた子どもの努力をムダにしてしまう可能性も出てきてしまいます。もっと夫婦で足並みをそろえてくださいーー！！！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
