J1アビスパ福岡のDF橋本悠（23）が13日、福岡市博多区の「Alpen FUKUOKA」でトークショーを行った。約50人のサポーターと約1時間、濃密なトークやじゃんけん大会、写真撮影で交流した。

トークショーではサポーターの間でも話題の「大統領会」について言及。1学年上のGK小畑裕馬、MF重見柾斗、FW碓井聖生との仲良し4人組で「小畑」の名前が米国のオバマ元大統領と響きが似ていることから名付けられた。頻繁に食事や旅行に行く仲で、手配係は小畑、運転係は重見だという。ホーム最終戦だった11月30日のG大阪戦は初めて「大統領会」全員がスタメン出場。橋本は「楽しみすぎて、午前5時半くらいに起きた」と振り返った。

質問コーナーでは背番号「47」に関するエピソードも披露。大学時代に背負った「7」がついた空き番号で選んだが、今季途中に先輩の金森健志が移籍して「7」も空き番号に。「『47』も気に入っていて、僕だけの背番号と実感できる。でも、7番格好良いなぁ」と悩める胸中（？）を明かした。

2年目の来季に向けては「チームとしてはリーグ戦6位以上、タイトル獲得という目標に届かなかった。得点力不足が課題。個人的には2ゴール、7アシストを目標にしていたが、公式戦で5アシストだった。来年は必ず、ゴールを決めたい」と誓いを立てた。

ルーキーらしからぬ話術でサポーターを楽しませた橋本。トークショー後は「天気も良くない中、満員になるほど来ていただいてうれしく思う。友達と話すような感覚で話せた」と笑顔だった。（伊藤瀬里加）