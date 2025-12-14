被害を受けた建物の中庭で、がれきの撤去を行う自治体職員＝13日、ウクライナ・オデーサ/Oleksandr Gimanov/AFP/Getty Images

キーウ（CNN）ロシア軍がウクライナ各地でエネルギーインフラを狙ったドローン（無人機）やミサイルによる攻撃を行い、ウクライナ各地で100万世帯以上が停電に見舞われた。ウクライナ内務省が明らかにした。

ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが無人機450機超とミサイル30発以上を使用し、12日から13日にかけての夜間に各地で民間施設10カ所以上が損傷したと明らかにした。

ゼレンスキー氏は「ロシアが何をしているのか、全員が今こそ知る必要がある。我々国民に対するテロ行為のあらゆる手段、あらゆる攻撃だ。これは明らかに戦争終結を意味していない」と述べた。

地元当局によると、攻撃で複数の民間人が負傷したほか、各州で断水も起きている。

クリメンコ内相は、今回の攻撃について、エネルギー部門に打撃となったとし、特にオデーサ州とミコライウ州で被害が大きかったと説明した。

ウクライナ情勢をめぐっては、米国のトランプ大統領の特使であるウィトコフ氏が戦争終結に向けた米国の提案を協議するため、ゼレンスキー大統領や欧州当局者とドイツ首都ベルリンで会談する準備を進めている。

ロシアは冬の到来に合わせてウクライナのエネルギーインフラをまひさせることに重点を置いており、ここ数カ月は数百機の無人機とミサイルを同時に発射することで、より多くの標的を攻撃できるようになっている。

クレバ副首相によれば、南部オデーサ州では港湾施設とエネルギー施設が標的となった。ロシア軍が港を攻撃し、穀物貯蔵施設で火災が発生したという。

ウクライナ最大の電力会社DTEKによると、オデーサ州では変電所20カ所が損傷した。DTEKが提供した映像には、攻撃を受けた変電所で、がれきの撤去作業を進める作業員の姿が映っている。

クレバ氏はまた、南部ヘルソン州の州都ヘルソン市で停電が発生し、14万世帯以上が影響を受けていると明らかにした。地元当局によると、復旧作業が続く中、給水は1日4時間に制限されている。

北部では、チェルニヒウ州が夜間に30回以上の攻撃を受けた。同州の軍政当局トップが明らかにした。

一方、ロシア国防省は、夜間にウクライナの無人機40機以上を迎撃したと発表した。南部サラトフ市では複数の集合住宅が攻撃を受け、2人が死亡したという。州知事が明らかにした。

ドイツで協議継続へ

ドイツは今後数日以内に、米特使のウィトコフ氏に加え、欧州とウクライナの代表団を招き、戦争終結に向けた米国主導の計画を巡る協議を行う予定だ。

欧米とウクライナの当局者が12日にフランス首都パリで協議を行った後、フランスは、ロシアとの和平交渉において、欧米とウクライナが共通の立場で合意する必要があると指摘した。

フランス大統領府は「ウクライナと米国の共通基盤を強化するという選択肢こそが和平を築くためのものであるとロシアを説得するために、米国がその力と手腕を発揮する必要がある」と述べた。

フランスはまた、米国は領土問題を主張し、ウクライナと欧州は安全保障を主張しており、このバランスを取らなければならないと指摘。ウクライナは領土問題で合意しておらず、「非武装地帯」についても検討していないとし、領土問題は安全の保証と密接に関連していると強調した。

ロシア国営メディアによると、ロシアは12日、欧米とウクライナの協議から生まれた新たな和平提案を確認していないとし、好ましい内容ではない可能性があると言い添えた。