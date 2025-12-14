熊切あさ美、サンタ風衣装から美脚チラリ「大人の遊び心」「赤が映える」と反響
【モデルプレス＝2025/12/14】タレントの熊切あさ美が12月12日、自身のInstagramを更新。サンタクロースをイメージしたコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】45歳美人タレント「大人の遊び心」膝上パンツから美脚際立つサンタ風衣装
熊切は「サンタさんみたいな衣装来てたくさん笑って今日も幸せでした」とつづり、スタジオの一角で撮影したショットを公開。白い大きなフリルのブラウスに真っ赤なセーターを重ねたコーディネートで、ショート丈のパンツからはチラリと美しい脚がのぞいている。
この投稿にファンからは「大人の遊び心」「笑顔がキュート」「サンタコーデ完璧」「フリル似合う」「サンタさんのワンピースも似合いそう」「美人は赤が映える」「コーディネート上手」がなどといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
