「ミスSFCコンテスト」結果発表 グランプリは服部琴夏さん
【モデルプレス＝2025/12/14】「ミスSFCコンテスト2025」の結果発表イベントが13日、品川インターシティホールにて開催。エントリーNo.2の服部琴夏（はっとり・ことか）さんがグランプリに輝いた。
【写真】今年の「ミスSFC」美女揃いのファイナリスト5人
◆「ミスSFCコンテスト2025」結果発表
グランプリに輝いた服部さんは「本当に嬉しかったです。同時に、沢山支えてくださった応援者さん、家族、友達への感謝の気持ちが溢れ出てきました」と喜びをコメント。「私は、この賞をいただいたことが応援してくださった皆様への恩返しだとは思っていません。コンテスト期間に得た学びをこれからの生き方に生かし、少しでも周りの力になれる人間であり続けることが、私にできる恩返しだと感じています。その思いを胸に、これからも真摯に歩んでまいります」と伝えた。
最後には、ファンにむけて「応援してくださった皆さま、支えてくださった皆さま、この挑戦に関わってくださったすべての方々に深く感謝申し上げます。私にとってこのコンテストは、『自分と向き合う時間』でした。毎日が自分との対話の連続で、至らなさを痛感する瞬間もありました。そんな中、応援者の方からいただいた『人間性が好きです』という言葉が、“順位ではなく成長に目を向けよう”と心の在り方を変えてくれました。その言葉は、人としてこれからどう在りたいかを考えるきっかけにもなりました。繰り返しにはなりますが、私は、グランプリをいただいたことが皆様への恩返しだとは思っていません。私には今後、ここで得た経験をどのように活かし、どのように人や社会に尽くして生きていけるかが問われていると思います。その思いを忘れずに、これからも真摯に歩んでまいります。本当にありがとうございました」と呼びかけた。
◆「ミスSFCコンテスト2025」準グランプリも決定
また、準グランプリを受賞したエントリーNo.3の田口心晴（たぐち・こはる）さんは「このような栄誉ある賞をいただけたのは、紛れもなく応援して下さった皆様のおかげです。5人の素敵なファイナリストの中から私を選んで応援して下さった皆様、本当にありがとうございました！」と感謝を述べた。（modelpress編集部）
◆服部琴夏（はっとり・ことか）さんプロフィール
学部／学年：総合政策学部／1年生
出身地：東京都
誕生日：7月25日
趣味：弾き語り・ダンス・読書
特技：バレエ・英語のラップ
好きな食べ物：麻辣湯・マシュマロ
好きな言葉（座右の銘）：苦労は買ってでもせよ
最近ハマっていること：ライブ配信などで凝り固まった体をほぐしに、ピラティスや整体に通うことです！
◆「ミスミスターSFCコンテスト2025」開催概要
・コンテスト名：ミスミスターSFCコンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミスミスターSFCコンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票終了日：2025年12月13日9時00分
・本番日：2025年12月13日
