【阪神JF】アランカール オークス馬シンハライトを母に持つ素質馬が無敗で2歳女王の座を狙う



アランカール（c）SANKEI

2歳牝馬による女王決定戦。そして来年のクラシックを占う重要な一戦 第77回 阪神ジュベナイルフィリーズ（GI） が14日、阪神競馬場・芝1600mで行われる。

【予想配信】2歳牝馬チャンピオン決定戦「阪神JF」をガチ予想！キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！冨田有紀＆三嶋まりえ

戦前から混戦模様のニオイが漂う今年の阪神JFだが、重賞勝ち馬に負けず劣らずの素質を秘めた期待馬も決して少なくない。その筆頭格と言えるのがアランカールだ。

オークス馬シンハライトを母に持ち、デビュー前から期待値の高かった彼女は430キロ前後の小さな馬体で弾むようなフットワークを見せて、福島で行われたデビュー戦を快勝。

2戦目の野路菊Sで彼女は圧倒的なパフォーマンスを見せた。

スタートこそ、デビュー戦に続いて出遅れてしまい後方からのレースとなったが、逃げたスウィッチインラヴのスローな流れにもしっかりと折り合って脚を溜めると、直線では外から猛追。

前を行く馬たちをごぼう抜きにして、最後まで踏ん張ったスウィッチインラヴに3馬身半もの差を付けて圧勝した。

まさに次元の違う走りという表現がピタリとはまる走りに対し、鞍上の北村友一はレース後に「追い切りから初戦と違う瞬発力や反応の良さが出ていました。冷静に走れていましたし、今後もこのような競馬ができれば」と、その将来性を高く評価した。

2戦2勝とキャリアは浅いが、ここで2歳女王の座を射止めるようなことがあれば一気に世代のトップへと君臨する。

過去にはソダシなど後のGⅠ戦線でも活躍した馬たちも射止めた無敗での2歳女王の称号を彼女も得ることができるだろうか。



■文／福嶌弘

■第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（GI）枠順

2025年12月14日（日5回阪神4日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 アンヘリータス（牝2 吉村圭司)

1-2 レディーゴール（牝2 松若風馬）

2-3 ミツカネベネラ（牝2 津村明秀）

2-4 アランカール（牝2 北村友一）

3-5 ギャラボーグ（牝2 川田将雅）

3-6 アルバンヌ（牝2 坂井瑠星）

4-7 マーゴットラヴミー（牝2 武豊）

4-8 ヒズマスターピース（牝2 藤岡佑介）

5-9 スターアニス（牝2 松山弘平）

5-10 イヌボウノウタゴエ（牝2 酒井学）

6-11 スウィートハピネス（牝2 高杉吏麒）

6-12 メイプルハッピー（牝2 岩田康誠）

7-13 フロムレイブン（牝2 吉村誠之助）

7-14 スタニングレディ（牝2 和田竜二）

7-15 ラスティングスノー(牝2 菱田裕二）

8-16 ローズカリス（牝2 田口貫太）

8-17 タイセイボーグ（牝2 西村淳也）

8-18 ショウナンカリス（牝2 池添謙一）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





