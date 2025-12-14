【阪神JF】2戦2勝のマーゴットラヴミー 武豊との新コンビで2歳女王の座を虎視眈々



2歳牝馬による女王決定戦。そして来年のクラシックを占う重要な一戦 第77回 阪神ジュベナイルフィリーズ（GI） が14日、阪神競馬場・芝1600mで行われる。

京都で2戦2勝としたマーゴットラヴミーはその座を虎視眈々と狙っている。

デビュー戦は内枠を利して先行策を取り、直線早めに抜け出して押し切るというレースセンスの高い走りで完勝。

時計の出やすい馬場だったとはいえ、コースレコードを記録するという辺りにこの馬の非凡さがうかがえた。

軽快なダッシュ力は続く白菊賞でも存分に発揮された。今度は大外枠からのスタートとなったが、それをも臆せずにゲートが開いた瞬間から積極的に前へと進みハナを切った。

マイル戦を意識したのかペースを落とした緩やかな逃げで脚を溜めると、直線に入ってもその脚は衰えず。むしろ後続をさらに離していくという堂々たる逃げで押し切り無傷の2連勝を飾った。

ここまで池添謙一、菱田裕二と騎手が固定されなかったが、今回は武豊が手綱を取る。レジェンドの手綱で2歳女王の座を射止めるか。



■文／福嶌弘

■第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（GI）枠順

2025年12月14日（日5回阪神4日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 アンヘリータス（牝2 吉村圭司)

1-2 レディーゴール（牝2 松若風馬）

2-3 ミツカネベネラ（牝2 津村明秀）

2-4 アランカール（牝2 北村友一）

3-5 ギャラボーグ（牝2 川田将雅）

3-6 アルバンヌ（牝2 坂井瑠星）

4-7 マーゴットラヴミー（牝2 武豊）

4-8 ヒズマスターピース（牝2 藤岡佑介）

5-9 スターアニス（牝2 松山弘平）

5-10 イヌボウノウタゴエ（牝2 酒井学）

6-11 スウィートハピネス（牝2 高杉吏麒）

6-12 メイプルハッピー（牝2 岩田康誠）

7-13 フロムレイブン（牝2 吉村誠之助）

7-14 スタニングレディ（牝2 和田竜二）

7-15 ラスティングスノー(牝2 菱田裕二）

8-16 ローズカリス（牝2 田口貫太）

8-17 タイセイボーグ（牝2 西村淳也）

8-18 ショウナンカリス（牝2 池添謙一）

