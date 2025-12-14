【阪神JF】タイセイボーグ 出遅れ癖を末脚の破壊力でカバー可能



2歳牝馬による女王決定戦。そして来年のクラシックを占う重要な一戦 第77回 阪神ジュベナイルフィリーズ（GI） が14日、阪神競馬場・芝1600mで行われる。

重賞勝ち馬がいない混戦模様の年だからこそ、重賞実績のある馬が有利になるのは間違いない。

それも複数回馬券圏内に入っている馬ならなおさらだ。そんな実績面で上位に立つのがタイセイボーグだ。

安田記念を制した名マイラー・インディチャンプの初年度産駒である彼女の武器はその堅実さ。

夏の阪神で迎えたデビュー戦は好位から抜け出して快勝すると、新潟へ遠征。ダリア相は出遅れながらも懸命に追い込んで2着を確保。

続く新潟2歳Sは勝ったリアライズシリウスばかりが注目されたが、中団からしっかりと伸びてきた彼女はここでも2着に入った。

2度目の重賞挑戦となったアルテミスSではまたも出遅れるという最悪なスタートを切ったが、後方で脚を溜めて直線を向くと、猛然とスパート。

勝ち馬よりも速い上がり33秒7というキレのある末脚を繰り出して3着に食い込んだ。

ここまで4戦すべてで馬券圏内入り。出遅れ癖が気になるが、それをカバーできるだけの末脚の破壊力もある。

無敗馬ばかりが人気を集める中で重賞実績のある彼女が経験にモノを言わせて押し切ること十分にあり得るだろう。



■文／福嶌弘

■第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（GI）枠順

2025年12月14日（日5回阪神4日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 アンヘリータス（牝2 吉村圭司)

1-2 レディーゴール（牝2 松若風馬）

2-3 ミツカネベネラ（牝2 津村明秀）

2-4 アランカール（牝2 北村友一）

3-5 ギャラボーグ（牝2 川田将雅）

3-6 アルバンヌ（牝2 坂井瑠星）

4-7 マーゴットラヴミー（牝2 武豊）

4-8 ヒズマスターピース（牝2 藤岡佑介）

5-9 スターアニス（牝2 松山弘平）

5-10 イヌボウノウタゴエ（牝2 酒井学）

6-11 スウィートハピネス（牝2 高杉吏麒）

6-12 メイプルハッピー（牝2 岩田康誠）

7-13 フロムレイブン（牝2 吉村誠之助）

7-14 スタニングレディ（牝2 和田竜二）

7-15 ラスティングスノー(牝2 菱田裕二）

8-16 ローズカリス（牝2 田口貫太）

8-17 タイセイボーグ（牝2 西村淳也）

8-18 ショウナンカリス（牝2 池添謙一）

