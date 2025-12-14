第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（GI）枠順
■第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（GI）枠順
2025年12月14日（日5回阪神4日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 アンヘリータス（牝2 吉村圭司)
1-2 レディーゴール（牝2 松若風馬）
2-3 ミツカネベネラ（牝2 津村明秀）
2-4 アランカール（牝2 北村友一）
3-5 ギャラボーグ（牝2 川田将雅）
3-6 アルバンヌ（牝2 坂井瑠星）
4-7 マーゴットラヴミー（牝2 武豊）
4-8 ヒズマスターピース（牝2 藤岡佑介）
5-9 スターアニス（牝2 松山弘平）
5-10 イヌボウノウタゴエ（牝2 酒井学）
6-11 スウィートハピネス（牝2 高杉吏麒）
6-12 メイプルハッピー（牝2 岩田康誠）
7-13 フロムレイブン（牝2 吉村誠之助）
7-14 スタニングレディ（牝2 和田竜二）
7-15 ラスティングスノー(牝2 菱田裕二）
8-16 ローズカリス（牝2 田口貫太）
8-17 タイセイボーグ（牝2 西村淳也）
8-18 ショウナンカリス（牝2 池添謙一）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
