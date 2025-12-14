¸µÆüËÜÂåÉ½FW¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤â¡Ö¤Ê¤¼±Ñ¸ì¡×¡ÖÄÌÌõ¤ò²ð¤¹¤Ê¾Ð¡×°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÆÍÁ³¤Î±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¤¸¤á¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð
¡Ú¶½Ûñ¿µ»° °úÂà»î¹ç¡ÛURAWA REDS 2017 3¡Ý1 KASHIMA ANTLERS 2007-09¡Ê12·î13Æü¡¿ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¶½Ûñ¿µ»°¡¢ÄÌÌõ¤ò½¾¤¨¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á
¡¡¤«¤Ä¤Æ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ä±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Î¶½Ûñ¿µ»°¤¬°úÂà»î¹ç¤È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¡£ÆÍÇ¡±Ñ¸ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬Çú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¶½Ûñ¤¬¡¢12·î13Æü¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò³«ºÅ¡£¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿±ºÏÂ¤È¼¯Åç¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡ÖURAWA REDS 2017¡×¤È¡ÖKASHIMA ANTLERS 2007-09¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡3Ëü562¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿»î¹ç¤Ï9Ê¬¡¢¶½Ûñ¤¬Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤«¤é¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç±ºÏÂ¤¬ÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿±ºÏÂ¤¬¼¯Åç¤ÎÈ¿·â¤ò1ÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¡¢3¡¼1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡90Ê¬´Ö¤òÀï¤¤½ª¤¨¤¿¶½Ûñ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢J¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤Î³§¤µ¤óº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤½¤³¤«¤éÆÍÁ³¡ÖGood evening everyone¡ª¡×¤È±Ñ¸ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÂ³¤±¤ë¶½Ûñ¤È¡¢¤½¤ì¤òËÝÌõ¤¹¤ëÄÌÌõ¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤È¤â¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¾õ¶·¤ËSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡Ö¤Ê¤¼±Ñ¸ìw¡×¡ÖÅâÆÍ¤Ë±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¶½Ûñ¤µ¤ó¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¡×¡ÖÄÌÌõ¤ò²ð¤¹¤Ê¾Ð¡×¡ÖµÞ¤Ë¶½Ûñ±Ñ¸ì¤·¤ã¤Ù¤ê»Ï¤á¤¿www¡×¡Ö¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó¤È¤³¤¬¶½Ûñ¤é¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¶½Ûñ¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï°§»¢¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¸½ÌòÀ¸³è¤ÎÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î°ÎÂç¤ÊÁª¼ê´ÆÆÄ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é»ØÆ³¼Ô¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÁª¼ê¤È¤ÎÎÉ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¹ñÂç¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÈÄ¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ü¤¯¤¬±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÌá¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Íè¤Ï±ºÏÂ¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¡¢¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¶½Ûñ¤Ï2005Ç¯¤ËË²æÆ¹â¤òÂ´¶È¤·¤Æ¼¯Åç¤ËÆþÃÄ¡£8Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢2007Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2013Ç¯¤«¤é¤Ï±ºÏÂ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢11Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò2ÅÙÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢J1ÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤ëÄÌ»»168ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¶½Ûñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡ÖÀäÂÐ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¶½Ûñ¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤È²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¶½Ûñ¿µ»° °úÂà»î¹ç¡Ë