【興梠慎三 引退試合】URAWA REDS 2017 3−1 KASHIMA ANTLERS 2007-09（12月13日／埼玉スタジアム2002）

【映像】大迫の落としから昌子がゴール！

かつて鹿島アントラーズで共に戦った現役Jリーガーが共演。ヴィッセル神戸 FW大迫勇也の落としから、FC町田ゼルビア DF昌子源のゴールが生まれてファンたちが歓喜した。

2024シーズンを最後に現役を引退した興梠慎三が、12月13日に引退試合を開催。かつて所属した浦和と鹿島に関係するメンバーで「URAWA REDS 2017」と「KASHIMA ANTLERS 2007-09」に分かれて試合を実施した。

後半から「KASHIMA ANTLERS 2007-09」のメンバーとしてピッチに立った大迫と昌子は、0ー2で迎えた80分に一矢報いる。左サイドでボールを受けた鹿島MFパク・チュホがふわりとした浮き球のボールをボックス内に蹴り込む。昌子が那須大亮と競り合い溢れたところに、槙野智章を背負った状態の大迫が頭で落とす。これに反応した昌子が、まるでストライカーのように右足で流し込みネットを揺らした。

解説を務めた細貝萌氏は「ポストプレーが上手いんですよ。大迫のストロングポイントの1つ。背負ったら、守備は見えない。ああいう選手がいると周りはやりやすいですね」と大迫のプレーを絶賛。SNSのファンたちは「大迫半端ないって」「彼の視野とテクニックは死ぬほどかっこよかった」「やっぱレベチ」と現役選手ならではの技術の高さを称賛する声、「なぜそこに昌子がw」「昌子がめっちゃ攻撃的やな」といったツッコミなどが多く見られた。

そして現在はそれぞれ別のチームで主力として戦う両者が古巣鹿島のエンブレムをつけてプレーする姿に「サコと昌子が一緒にプレーしてる！」「なんかいいシーンだな」「2人の関係でゴールとか最高かよ」「しっくりきた」「鹿島のエンブレムをつけた大迫が見れて感無量」「泣けた」などといった声が上がった。

大迫は2009年に鹿児島城西高から鹿島に入団し、2014年からはドイツの1860ミュンヘンに移籍。一方の昌子は2011年に米子北高から鹿島に加入し、2019年にフランスのトゥールーズへ移籍するまでプレー。また日本代表としては共に2018年のロシアワールドカップのメンバーに選出された。久しぶりに一緒のピッチに立つ姿を見て懐かしく思うファンも多かったようだ。

（ABEMA de DAZN／興梠慎三 引退試合）