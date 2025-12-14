¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¥¤¥ë¥ß¤ÎÃæ¤Çµ±¤¯¡¢¿û¾ÂºÚ¡¹¤Î¾åÌÜ¸¯¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ®»ëÀþ¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê25¡Ë¤¬12·î8Æü¡¢¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÅß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JLPGA¥Ä¥¢ー¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¸«¤»¤¿²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¡¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö»î¶âÀÐ¡×¡¢HSBC½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯2025¡Û
¡¡²èÁü¤Ë¤Ï¡¢³¹Ï©¼ù¤ÎÅô¤ê¤¬Æ¬¾å¤Çµ±¤¯Ìë¤Î»¶ºöÏ©¤ËÎ©¤Ä¿û¾Â¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¹õ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³ー¥Ç¤Ç¡¢¾åÌÜ¸¯¤¤¤ËÈù¾Ð¤à»Ñ¤¬½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£Â¸µ¤Î¥é¥¤¥È¤¬¿û¾Â¤òÃ¸¤¯¾È¤é¤·¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Instagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤Êー¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤ ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥óåºÎï¤À¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤ï～¡×¡Ö¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅê¹Æ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤À¤Ã¤¿¤Ç¤´¤¶¤ë¡£²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£