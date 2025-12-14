無印良品、4種の香りから選べる「フレグランスキャンドル」シリーズが登場
無印良品を展開する良品計画は11月12日より、「フレグランスキャンドル」シリーズ12アイテムを、全国の無印良品店舗にて順次発売中です。
■ウッディ、グリーン、シトラス、フレッシュェアーの香りを展開
各商品は、火を灯した瞬間からふわりと香りが広がり、時間をかけずに心地よい香りが楽しめるアイテム。
空間に香りだけが残るよう、火を消す際には付属の蓋を閉じることで煙の広がりを抑えられるのも特徴です。
香りは、自然の香りから着想した4種類。
ユーカリやヒノキなどの温かみのある香りがブレンドされたウッディ、ラバンジンやクラリセージなど清涼感のある香りのブレンドによるグリーン、柑橘の香りをブレンドしたシトラス、ユーカリやローズマリーなど涼やかな香りをブレンドしたフレッシュェアーとなっています。
また、11月19日からは一部店舗にて「アロマポット」を発売。ポット上部のお皿に水を入れ、エッセンシャルオイルを垂らして温めることで、ゆっくりと香りが空間に広がるアイテムとなっています。
■商品概要
商品名：フレグランスキャンドル ウッディ
価格：S 790円、M 1,290円、L 1,790円
商品名：フレグランスキャンドル グリーン
価格：S 790円、M 1,290円、L 1,790円
商品名：フレグランスキャンドル シトラス
価格：S 790円、M 1,290円、L 1,790円
商品名：フレグランスキャンドル フレッシュェアー
価格：S 790円、M 1,290円、L 1,790円
商品名：アロマポット
価格：1,990円
商品名：アロマポット用受け皿
価格：490円
（フォルサ）