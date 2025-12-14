【迷惑客】“ラッピング無料”と知り「じゃあこれも一緒に！」と客が取り出したのは他店で買ったドデカい商品!?【作者に聞く】
元キッチン雑貨店店長で、ブログ「独女日誌」でも学生時代の恋愛話や実体験を描くエッセイ漫画を公開しているオムニウッチー（@omni_uttii821）さん。仕事中に遭遇した“ちょっと信じがたいお客の行動”をコミカルに描き続け、そのするどい観察眼とツッコミの鋭さが人気を集めている。外国製の包丁やケトルが並ぶおしゃれな店で、日々接客する中で出会う珍客たちはまさに漫画ネタの宝庫！ 今回は、無料ラッピングをめぐって発生した“予想外すぎるお願い”のエピソードを紹介する。
レジで「ラッピングは有料ですか？」と女性客に聞かれ、無料サービスであることを伝えたところ、彼女は「良かったー」と笑顔で250円で購入したスポンジを差し出してきた。購入商品のラッピングならもちろん問題ない。しかし次の瞬間--。
女性は紙袋をガサゴソとさせ、「じゃあ、これも一緒にお願いします！」と他の店で購入した大きなクッションを取り出したのだ。スポンジと並べた瞬間、オムニウッチーさんは心の中で思わず叫んだという。「いやいやいや！サイズ感、別次元！」まさかの特大追いラッピングに、レジ周りの空気が一瞬止まった。
■クッションとスポンジを“ひとまとめ”に!? 店長の脳内ツッコミが止まらない
当然ながらラッピング対象は店で購入したスポンジのみ。クッションを一緒に包めば「どの店の商品なのか」わからなくなり、後々トラブルになる可能性もある。
冷静に見ればクッションが主役で、スポンジは完全に添え物。それでも“全部まとめてラッピングしてもらえるはず”という前提で来店したのだろう。オムニウッチーさんは、苦笑いしつつも丁寧にお断りするしかなかった。SNSでは「こういう人ほんといる！」「世の中の“まとめて精神”が暴走してる」と共感の声が寄せられた。
■実際どう断った？店長が選んだ“やんわり拒否”の技術
「もらった相手が他店の商品だと誤解してしまうと困るので…」と説明し、やんわり拒否したというオムニウッチーさん。無料ラッピングを有料ラッピングと混同するお客は少なくないが、他店購入品を持ち込んで同梱を依頼するケースはレア中のレアだ。それでも現場ではこうした“予想外のお願い”がときどき発生する。静かで整った雑貨店の裏側で、店員は今日も接客と判断の狭間で奮闘している。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
