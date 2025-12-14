【ベストショットJr.】ジュニアの平田光寛（17）はプロを目指すほど真剣に取り組んでいたサッカーの腕前を披露。華麗なボールさばきを見せてくれました。 （糸賀 日向子）

久しぶりにサッカーをできて、楽しかったです！それに、お仕事でサッカーしているところを皆さんにお見せするのが夢だったので、うれしいです。

幼稚園の年中から中学3年までずっとやってました。お父さんの影響で、5人きょうだいなんですけど、男兄弟は皆やってました。その中でもクラブチームに所属して、本気でやってたのが僕ですね。県の一番上のリーグで優勝して関東大会に行ったこともあります。

ポジションは最終的にFWをやってました。中学の時は週に5日活動があって、土日は試合、平日は放課後に練習に行くほかに朝は近所の公園で自主練してました。

スタメンに選ばれるのも狭き門で、練習から選ばれることを意識しないといけない。試合でもコーチングに応えたりしなきゃいけないのが大変でしたね。でも試合中に良いパスワークで相手を崩してシュートまでいけたり、自分が点を決められたり、試合に勝つことができたり、楽しいと思う瞬間もたくさんありました。

憧れの選手は日本だと三笘薫選手。海外だとエムバペ選手やクリスティアーノ・ロナウド選手、サネ選手が好きです。皆速いスピードで相手を抜いていくところが凄く格好良いです。

事務所の人といつかチームを組んでみたいんですよ。憧れている先輩である（ACEes）深田（竜生）くんや田仲陽成、善如寺來、森ケインくんはサッカーをしてきた人たちなので一緒にやりたいです。先輩の（Snow Man）目黒（蓮）くんや（Aぇ！group）末澤（誠也）くん、（Travis Japan）松田（元太）くんとできたら本当にドリームチームですよね！

芸能のお仕事にも興味があったので、お姉ちゃんのすすめもあって中学3年の時に自分で事務所に履歴書を送りました。今はサッカーはやめてしまったけど、プレーする上で大事な人間性や協調性はアイドルの活動でも生きています。あとはライバルと高め合う環境の中にいたので、今もダンスとかを頑張れています。

将来は選手のインタビューなど伝えるお仕事もやってみたいけど、一番は自分がサッカーしているところを見せたいです。サッカーもアイドルもいろんな人に夢を見せたり幸せになってもらえたりするので、凄い職業。僕も世界的に活躍する姿をお見せして、皆さんに幸せを届けられる人になります！

◇平田 光寛（ひらた・こうかん）2008年（平20）8月6日生まれ、千葉県出身の17歳。23年3月25日入所。特技は長距離走、水泳。1メートル72。血液型O。