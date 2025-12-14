13日に埼玉スタジアムで引退試合

サッカーJ1浦和レッズで昨季、現役引退した興梠慎三氏の引退試合が13日、埼玉スタジアムで行われた。3万人を超える観衆が詰めかけた一戦。スタジアムには感動の光景が広がり、ファンからも様々な声が上がった。

興梠氏が現役時代に所属した、浦和レッズと鹿島アントラーズの選手らが集結した引退試合。前半9分には先制ゴールも決めた。

J1通算168ゴールなどキャリア通算232ゴールの興梠氏。浦和では156ゴールを積み上げた。スタジアムに足を運んだ浦和サポーターは、ボードを掲げて「156」を演出して称えた。

スポーツチャンネル「DAZN」が公式Xでスタジアムの様子を投稿。X上のファンの間にも感動が広がった。

「惜別のビジュアル、感動的ですね」

「最高すぎる」

「浦和に来てくれて、沢山のゴールの思い出がある！」

「やっぱり日本最高のサポーターだな」

「芸術だね」

「引退試合でこれできるのすごすぎる」

興梠氏は2005年に鵬翔高（宮崎）から鹿島に入団した。2013年に浦和に移籍。2022年にはコンサドーレ札幌に期限付き移籍し、2023〜24年は浦和でプレーした。



（THE ANSWER編集部）