猫用品で「買って後悔」しがちなモノ5選

1.高機能な自動給餌器や自動トイレ

最新の自動給餌器や自動トイレはとても便利そうに見えますが、後悔する飼い主も少なくありません。まず、機械の動作音やセンサーの光に猫がびっくりしてしまい、使ってくれないというケースがあります。

特に怖がりな猫は、急に動く大きな物体に警戒心を抱き、結局人が手動でご飯をあげたり、従来型のトイレを使うことになります。

また、高機能なものほどお手入れの部品が多くなり、分解や掃除が複雑で面倒になることも。衛生的に保つ手間が予想以上に大変で、結局使わなくなってしまう、という失敗につながりやすいです。

排泄回数を記録できるタイプのトイレを導入した場合、トイレのサイズが猫の体に合わないなど、使用を断念するケースもあるようです。

初めて猫を飼う方や、機械操作が苦手な方は、シンプルな手動式や低機能なものから試すのが安心です。

2.おしゃれなデザインのキャットタワー

部屋のインテリアに合うように、木製やシンプルな色合いなど、おしゃれなデザインのキャットタワーを選ぶ飼い主が増えています。

しかし、デザイン性を優先した結果、猫にとって快適でない構造になっていることもあるので注意が必要です。

例えば、土台が軽すぎたり、細すぎたりして、猫が勢いよく飛び乗ったときにグラグラと揺れてしまうと、不安定さから猫が怖がって登らなくなることがあります。

また、見た目がきれいでも、ステップの段差が高すぎたり、猫が体を休ませる場所（ハウスやベッド）が小さすぎて、猫がくつろげないという問題も少なくありません。

猫は安全と安心をとても重視するため、おしゃれさよりも安定感と猫の使いやすさを第一に考えないと、ただの「大きな置物」になってしまいます。

3.たくさん入った安いおもちゃセット

ホームセンターやインターネットで、さまざまなおもちゃがセットになった、お得で安い商品を見かけることがあります。しかし、この手のセットは「安物買いの銭失い」になりがちです。

まず、質があまり良くなく、猫が少し遊んだだけですぐに壊れてしまうことが多いです。特に猫はかじる力が強いため、すぐにボロボロになってしまいます。

さらに、小さな鈴や羽など、取れやすい部品が多く、猫が誤って飲み込んでしまう危険性もあります。セットの中には、猫が全く興味を示さないおもちゃがほとんどで、気に入って遊ぶのは数個だけ、という結果になることも。

数を多く揃えるよりも、頑丈で、猫の狩りの本能を刺激する質の良いおもちゃを厳選して買う方が、安全で長持ちし、結果的にお得です。

4.多機能なグルーミング用品

猫の毛のお手入れのために、多機能なブラシや、マッサージまでできるようなアイテムを購入することがあります。しかし、グルーミング用品で後悔する理由の多くは、「猫が嫌がって使えない」ことです。

猫は肌が敏感で、道具の材質や形、肌触りに非常に神経質です。いくら人間の飼い主から見て「良さそう」と思っても、ブラシの歯が硬すぎたり、独特なニオイがあったりすると、猫は強く拒否します。

また、複数の機能が付いている複雑な道具は、飼い主側も使いこなせず、結局シンプルなブラシに戻してしまうことが多いです。

猫の体を傷つけないよう、まずは猫の毛の長さや皮膚の強さに合った、シンプルで使いやすく、猫がリラックスできるような優しい感触の道具を選ぶようにしましょう。

5.特定の素材で作られたベッドや食器

猫が使うベッドや食器の素材選びで失敗すると、衛生面や健康面で後悔につながります。例えば、プラスチック製の食器は、細かい傷がつきやすく、その傷に雑菌が繁殖しやすいため、「猫にきび」（顎の下にできるブツブツ）の原因になることがあるので注意しましょう。

また、洗いにくい素材や、取り外しができないカバーのついたベッドは、猫の毛やよだれなどで汚れがたまりやすく、すぐにニオイが気になったり、ダニやカビの温床になることがあります。

猫は清潔な環境を好むので、食器は陶器やステンレスなど傷がつきにくく洗いやすい素材を、ベッドはカバーが外せて丸洗いできる素材を選ぶことが、猫の健康と飼い主の掃除の手間を減らすための大切なポイントになるでしょう。

もう失敗しない！後悔しない買い物をするための3つのコツ

後悔する買い物を防ぎ、愛猫が本当に喜んでくれるものを選ぶための大切なコツは3つあります。

1つ目は、「猫がどう感じるか」を最優先にして選ぶことです。特に、猫は臆病で安全を重視するため、高機能やデザイン性よりも、安定感があるか、音が静かか、肌触りが優しいかといった、猫目線の使い心地をしっかり考えることが大切です。

2つ目は、高価なものや新しいものは「お試し」から始めることです。

いきなり一番高いものを買うのではなく、まずはレンタルや、小さいサイズ、シンプルで安価な類似品で猫の反応を確かめましょう。もし使えることがわかってから、本格的なものに買い替える方がムダがありません。

3つ目は、インターネットなどで「猫が使ってくれない」という正直な口コミを徹底的に確認することです。良い評価だけでなく、なぜ使われなかったのかという具体的な失敗談を参考にすれば、自分の猫が同じ失敗を繰り返すリスクを大きく減らせます。

これらのコツで、失敗を恐れずに、猫も飼い主も満足できる買い物ができるようになります。

まとめ

猫用品の購入で後悔しがちなのは、飼い主の「便利そう」「おしゃれ」といった人の都合が、猫の「安心」「快適」「安全」という本能的なニーズと合わないためです。

猫は予想以上にデリケートで、素材の感触、機械の音、安定性など、すべてを厳しくチェックしています。

そのため、無駄な出費を避けるためには、高価な多機能品やデザイン重視の物よりも、シンプルで頑丈、そしてお手入れが簡単な「猫にとって使いやすいもの」を選ぶ意識がとても大切です。

猫の性格や習慣をしっかり観察し、失敗談から学べば、愛猫が心から喜んでくれる、最高のアイテムを見つけることができるでしょう。