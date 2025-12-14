「県議が兵庫県警に呼ばれている」立花孝志被告より先に発言した須田慎一郎氏が取材に「語ったこと」

実名については伏せていたが……

竹内英明元兵庫県議に対する名誉毀損容疑で逮捕された『NHKから国民を守る党』の立花孝志被告（58）が、11月28日に起訴されたが、保釈は認められず、まだ勾留が続いている。

昨年12月、泉大津市長選挙に立候補した立花被告は街頭演説で

「竹内議員はめっちゃ、やばいね。警察の聴取を受けてるのはたぶん間違いない」

と発言。また、竹内議員が亡くなった後には、自身のSNSで、

〈竹内元県会議員は明日逮捕される予定だったそうです〉

と、投稿していた。

その後、兵庫県警が完全否定したことで、まったくのデタラメであることが分かった。立花被告は動画で一応謝罪はしたのだが、その後も竹内元県議に対する発言を続けていた。

立花被告がいうところの、竹内元県議が事情聴取されている、あるいは逮捕される容疑は、一連の問題の発端となった兵庫県の『告発文書問題』で、亡くなった元西播磨県民局長の妻が県議会関係者に送ったメールを竹内元県議が捏造したからだというものだが、これも根拠がまったくない。

実は当時、YouTube動画で立花氏より先に同じような話をしていた人がいる。それがジャーナリストの須田慎一郎氏（64）だ。

須田氏は、昨年12月10日に公開されたYouTube動画『別冊！ニューソク通信』の中で

〈県議会関係者がどうも兵庫県警に呼ばれていると。任意で事情聴取をうけているというんですね。（中略）いろいろと情報確認をしているとですね、ある１人の県議の名前が挙がってきたんです〉

〈今日は実名についてはですね、伏せさせていただきます。ただですね。複数の関係者から確認を取れたかなり有力な情報です〉

と発言していた。

また、元県民局長の妻が県議会関係者に送ったメールと陳述書について、本人が送ったものではなく第三者によって捏造されたものではないか、と疑義を唱えており、取材の結果、兵庫県警の動きはその件と結びつく、と語っていた。ただ、確定ではなく、自分がそう受け止めているだけだと、

〈100％裏付けは取れていない〉

と、逃げてはいるが……。

その後の立花被告の竹内議員に関する発言を聞き、

「須田さんが言っていたのは、このことだったのか」

と腑に落ちた人は多く、さらに

「立花の情報源は須田氏か」

という声まで上がった。

立花氏の応援者からも「須田さんが警察に事情を説明して」

その須田氏が、立花被告が逮捕された後の11月11日、自身のYouTubeチャンネル『真相深入り！虎ノ門ニュース』で『緊急逮捕の真相 立花孝志さんに一体何があったのか』というタイトルの動画を公開したが、過去の発言に関しては一言も触れなかった。

そのためコメント欄には、

〈須田さんは以前YouTubeで竹内元県議が警察の捜査対象になって取り調べを受けていると、立花が発信する前に言ってました〉

〈竹内元県議が取り調べを受けていると、最初に行ったのは、たしか須田さんでしたよね。 YouTubeで見た記憶があります。 その後で立花氏がYouTubeで騒ぎ出したと記憶してます〉

という趣旨のコメントが溢れた。

〈須田さんが警察に事情を説明して、立花さんを助けて〉

というのもあり、コメントはアンチからだけでないことが分かる。

SNSでは立花被告の支持者とアンチの双方から、須田氏に対して説明を求める声が多数上がっている。

そこで須田氏に、指摘されている発言の真意と、発言に対して説明する予定はあるのかと、質問状を送ると、以下のように回答があった。

「当初情報を入手した時点ではかなり曖昧なもので、しかし複数箇所で似たような話を聞き込みました。しかし裏どりが出来なかったためにこうした表現を使用することとした経緯があります。それとは別にこのメールを巡る一件についても、取材を進めた結果、色々と不可解な、もっと言えば本当に元県民局長の奥様が送付したものなのだろうか、という疑問が出てきたのです。

こうした一連の経緯があり、可能性の問題として前述の二つが結びつくこともありえるのではないか、という問題提起をすることが、あの動画の狙いだったのです。加えて私としては、あの動画の中で繰り返し『裏が取れていない』と申し上げていたと思います。従って、固有名詞は一切使っておりません。

元々私は、一連の兵庫県の問題に関して言えば、個別の県議会議員の動きについてはそれほど強い興味は持っていませんでした。それよりもなぜ、百条委員会がなぜ最終的な結論を出す前に、兵庫県議会は齋藤知事に対する不信任を可決させてしまったのか、というところを明らかにすることに重点を置いていました。そうした動きの中に、あの動画があることをご理解いただくとありがたいです」

ちなみに、神戸新聞が報じたところによると、神戸地検は

「元県民局長の遺族のメールを竹内元県議が偽造した」

という趣旨の立花被告の発言について「虚偽」と断定したという。

須田氏以外にも、立花容疑者の発信を拡散した人は多い。これらの人たちが罪に問われることはないのだろうか。元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士に話を聞くと、

「事実と異なる発信を、他の情報とあわせれば竹内元県議の話だと多くの人に分かる形で行っていたら、実名を出していなくても名誉毀損になり得ます。ご遺族が告訴した場合には、捜査機関によって表現内容が精査されることになります」

と、場合によっては事件になる可能性があるという。

だが、立花被告が逮捕、起訴されたにもかかわらず、彼の周辺の人間や支持者たちは竹内元県議への誹謗中傷を止めていない。

立花被告の逮捕だけでは、一連の問題の解決は望めないだろうーー。

取材・文：佐々木博之（芸能ジャーナリスト）