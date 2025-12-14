女優チェイス・インフィニティ（25）が、ルイ・ヴィトンの新たなブランドアンバサダーに選ばれた。レオナルド・ディカプリオと共演した映画デビュー作「ワン・バトル・アフター・アナザー」（2025年）やApple TVドラマ「推定無罪」で知られるチェイス。同ブランドの直近2回のウィメンズ・ランウェイショーに出席し、レッドカーペットでもヴィトンのドレスを着用してきた。



【写真】ヴィトンのトランクにちょこんと座ってアンバサダー就任を報告

チェイスはWWDに「ルイ・ヴィトンのアンバサダーになることは、本当に意味のある旅の始まりのように感じているの。この伝統あるクラフトマンシップとスタイルの遺産に貢献できることを心から光栄に思う」と語った。ウィメンズ・コレクションのアーティスティック・ディレクター、ニコラ・ジェスキエール氏もチェイスを称賛。「チェイスのデビューを心から楽しんで見てきた。彼女の演技は非常に魅力的で、才能を超えて忘れがたい真実味を放っている」とコメントした。



9月に行われた「ワン・バトル・アフター・アナザー」のプレミアでは、チェイスはシャンパンカラーのホルターネックに刺繍を施したヴィトンの特注ドレスを着用。WWDに「ハリウッドの夢をあらゆるかたちで生きているように感じた」と語り、その華やかな瞬間を振り返った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）