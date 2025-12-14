元NMB48・本郷柚巴、3rd写真集お渡し会オフショに「ボブめっちゃ似合ってる」「青いドレスかわいい」と反響
NMB48元メンバーでタレントの本郷柚巴が、13日にインスタグラムを更新。写真集お渡し会のオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】本郷柚巴、ドレス姿で抜群スタイルを披露
本郷が投稿したのは、10日に発売された3rd写真集「いつのまに、」お渡し会イベント＆オンラインサイン会のオフショット。複数公開されている写真には、ノースリーブでカメラに微笑みかける様子やブルーのロングドレスを着て花束を抱える姿などが収められている。
投稿の中で彼女は「ほんっっっとうにびっくりするくらい沢山の方が来てくださってすっごく嬉しかったです」とイベントを振り返り「みなさんに直接渡せて、サインも沢山かけて幸せです」とつづっている。
この投稿にファンからは「ボブめっちゃ似合ってる」「髪切ってますます可愛いくなった」「青いドレスかわいい」などの声が集まっている。
■本郷柚巴（ほんごう ゆずは）
2003年1月12日生まれ。大阪府出身。2015年から2023年までNMB48メンバーとして活動。グループ卒業後は、タレントとして活躍。12月10日には3rd写真集「いつのまに、」（講談社）が発売された。
引用：「本郷柚巴」インスタグラム（@h.yuzuha_0112）
