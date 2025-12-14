◆香港ヴァーズ・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝２４００メートル）

ＪＲＡ海外馬券発売対象の「香港国際競走」（１４日、シャティン競馬場）のＧ１・４競走で、日本馬の対戦相手を、海外競馬に精通するフリーライターの土屋真光さんが「ライバル診断」で分析した。

【香港４Ｒ・ヴァーズ】目下ブックメーカーで１番人気のソジーは、馬主、調教師、騎手が一昨年の勝ち馬ジュンコと同じ。渋馬場に良績も、陣営は以前から乾いた馬場を望んでいて、待望の条件です。

連覇を狙うジアヴェロットは前走の凱旋門賞でソジーと僅差。ただ臨戦過程は昨年の方が上でした。同じ前走でもロスアンゼルスの大敗は、早々に無理をさせなかったもの。ゲートで外を引いたことで、思い切った先行策も考えられます。

ゴリアットは状態よりも気持ちに左右されるところがあり、当日の気配ひとつ。出来ればためる展開よりも、流れる展開が希望で、有力各馬がどこで動くかにもよります。メルボルンＣから転戦のアルリファーは距離延長で再度頭角を現しました。前走も枠順、ハンデを考えれば悲観するものではありません。エイドンはイタリアの前走で快勝も、一気に相手が強化された印象です。

エンスードは昨年の４着馬。今年２月の香港ゴールドＣでも２着があり地元勢では上位も、近走が物足りません。バンドルアワードは同距離のＧ３勝ちがありますが、相手とハンデに恵まれました。モーメンツインタイム、カーインジェネレーションはかなり厳しそうです。