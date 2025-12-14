◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

今週、約９年ぶりにシャティン競馬場へ行ってきました。２０１９年に香港マイルを制したアドマイヤマーズの産駒から、エンブロイダリーが香港マイルへ、アルバンヌが阪神ＪＦに出走します。

本命にはそのアルバンヌを。前走のサフラン賞は長く良い脚を使って、上がり最速での勝利。初戦はファンタジーＳを制したフェスティバルヒルから半馬身差の２着と阪神マイルも経験済みです。

１週前には新コンビの坂井瑠星騎手が跨り、美浦・Ｗコース６ハロン７８秒９―１１秒３を馬なりでマークし併走馬に先着。その後は栗東で調整され、最終追い切りもパワーアップした馬体が印象的でした。当日のテンションと馬場状態は気になりますが、Ｇ１制覇を期待します。

対抗には前走の野路菊Ｓで素晴らしい瞬発力をみせたアランカールを。１週前追い切りでも持ち前のスピードと良い加速力を示しました。母はシンハライトと血統も魅力です。

▲は長く脚が使えて馬場が渋った際に信頼できるミツカネベネラ。レースセンスも光るこの馬に注目します。（フリーアナウンサー）

【田中歩アナの印】

◎（６）アルバンヌ

◯（４）アランカール

▲（３）ミツカネベネラ

★（７）マーゴッドラヴミー

△（９）スターアニス

△（８）ヒズマスターピース

△（１７）タイセイボーグ

◆田中 歩（たなか・あゆみ）茨城県出身。客室乗務員を経てフリーアナウンサー転身。現在、グリーンチャンネル「海外競馬中継」など各メディアで活躍中。美浦の田中剛調教師は実父。