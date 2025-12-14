高木美帆、1000ｍでも今季W杯初優勝 ！ 1500mに続き二冠達成で2種目でのミラノ五輪確実に【スピードスケート】
スピードスケートのワールドカップ（W杯）第4戦の2日目がノルウェーで行われ、女子1000mで郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）が1分14秒39をマークし、同種目今季W杯で初優勝を果たした。前日の1500mに続いての制覇となり、大会二冠も達成。さらに日本スケート連盟の規定で2種目でのミラノ・コルティナオリンピック™代表を確実なものとした。
【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個
【郄木美帆 今季W杯の成績】
■第1戦（アメリカ・ソルトレークシティー）
1500m：1分52秒45 5位
3000m：4分01秒25 9位（Division B）
チームパシュート：2分52秒13 優勝
■第2戦（カナダ・カルガリー）
1000m：1分13秒60 7位
1500m：1分51秒68 2位
3000m：4分00秒99 9位（Division B）
チームパシュート：2分53秒08 3位
■第3戦（オランダ・ヘーレンフェーン）
500m：38秒02 1位（Division B）
1000m：1分14秒29 2位
1500m：1分53秒89 5位
■第4戦（ノルウェー・ハーマル）
1000m：1分14秒39
1500m：1分54秒95
郄木美帆（たかぎ みほ）
1994年5月22日生まれ、北海道中川郡幕別町出身
2010年バンクーバー五輪：初出場
2018年平昌五輪：女子団体パシュート金メダル、1500m銀メダル、1000m銅メダル
2022年北京五輪：女子団体パシュート銀メダル、1500m銀メダル、1000m金メダル、500m銀メダル