スピードスケートのワールドカップ（W杯）第4戦の2日目がノルウェーで行われ、女子1000mで郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）が1分14秒39をマークし、同種目今季W杯で初優勝を果たした。前日の1500mに続いての制覇となり、大会二冠も達成。さらに日本スケート連盟の規定で2種目でのミラノ・コルティナオリンピック™代表を確実なものとした。

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個

【郄木美帆 今季W杯の成績】

■第1戦（アメリカ・ソルトレークシティー）

1500m：1分52秒45 5位

3000m：4分01秒25 9位（Division B）

チームパシュート：2分52秒13 優勝

■第2戦（カナダ・カルガリー）

1000m：1分13秒60 7位

1500m：1分51秒68 2位

3000m：4分00秒99 9位（Division B）

チームパシュート：2分53秒08 3位

■第3戦（オランダ・ヘーレンフェーン）

500m：38秒02 1位（Division B）

1000m：1分14秒29 2位

1500m：1分53秒89 5位

■第4戦（ノルウェー・ハーマル）

1000m：1分14秒39

1500m：1分54秒95

郄木美帆（たかぎ みほ）

1994年5月22日生まれ、北海道中川郡幕別町出身

2010年バンクーバー五輪：初出場

2018年平昌五輪：女子団体パシュート金メダル、1500m銀メダル、1000m銅メダル

2022年北京五輪：女子団体パシュート銀メダル、1500m銀メダル、1000m金メダル、500m銀メダル

