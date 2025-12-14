元TOKIOの松岡昌宏（48）が14日、自身がパーソナリティーを務めるNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。先輩との付き合い方で持論を展開した。

リスナーから「先輩方との接し方で心がけていることがあればぜひ教えてください」とのメッセージが寄せられると、松岡は「これはね、お仕事上難しい人もいるかもしんないんですけど、一にも二にも、好きな人としか付き合いません。嫌いな先輩とは付き合いません」とキッパリ。

「あいさつはしますよ、それもちろん。大事なのは嫌いだっていうことをバレてはいけないので。ですから、自分は嫌いな先輩ほど、自分に懐いていると思ってるはずです。そう思ってる方たぶん多いと思います。でも、お付き合いする方は、好きな人としか飯も行かないし、飲みにも行かないです」とぶっちゃけた。

「どうするかというと、好きだから何もしないです。好きだからこそ普通にしゃべっていれば楽しいし、好きだからこそ、“なんか先輩困ってんのかな？”と思ったら“大丈夫すか？”ってなるし、好きだからこそ“何言ってんすか”って言える。っていうのが、包み隠さず自分と向き合ってもらえる先輩に対しての接し方なので、そこには好きだからこそ礼儀も生まれるし、好きだからこそ、おちゃらけて突っ込むこともできるし、コミュニケーションも取れるっていうことがある。この先輩と付き合おうとか、この人嫌いだからこうしようみたいなことは考えてないです」とした。

その上で「だからそれが一番いいんじゃないかなと思います。好きな人以外、分かりやすく言ったら嫌いな人と付き合って時間を無駄にするほど、人生は長くないぞということだと思います」と言い切った。