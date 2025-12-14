ぬいぐるみに旅をさせたり、着飾ったり。

「推し活」とも相まって、ぬいぐるみブームは加速中だ。ＳＮＳで「ぬい活」を共有し、みんなで楽しむ。そんな新たなつながりも生んでいる。

東横インの新サービス、おそろいでお泊り

ホテルチェーン「東横イン」は、今年から「推し活応援！〈ぬいと一緒にお泊り会プラン〉」を始めた。宿泊費に３００円をプラスすると、ぬいぐるみ専用のパジャマや布団などを借りられる。６月に大阪の１店舗で試験的に始めたところ好評で、１０月から順次５９店舗に広げた。

提案したのは、同社の若手が若者向けの施策を考える「Ｚ世代プロジェクト」だ。メンバーの一人で広報担当の菊地真鈴（まりん）さん（２９）は、「私自身もぬい好きで、お客様がベッド脇の棚にぬいを寝かせた姿を投稿されていたのを見て、一緒に出かけるぬいを癒やすプランがあればと考えました」。

パジャマの柄は人とおそろいにし、棚につける専用ベッドフレームも特注。プランの利用客に「＃推し活なら東横イン」とハッシュタグをつけての写真の投稿を促し、反響が広がった。「イベントの多い週末も定額料金で、推し活に優しいホテルとわかってもらえたのでは」と菊地さん。

ぬいぐるみだけの団体ツアー人気

ぬいぐるみだけを旅させるサービスもある。「ウナギトラベル」（東京）は、２０１０年からぬいぐるみの団体旅行を企画、実施している。価格は行き先や内容で違うが、５０００円程度。ＳＮＳで申し込みを受け付けるが、すぐツアーが埋まる人気ぶりだ。

代表の東（あずま）園絵さんが、旅を組み立てて、１０体ほどのぬいぐるみを国内・外に連れて行き、旅の様子を写真と日本語と英語で共有する。東さんは表に出ず、ウナギのぬいぐるみがガイドとして案内する形だ。

旅行前には利用者にアンケートを書いてもらう。ぬいぐるみの性格や思い出、参加の理由、そして飲酒の有無なども。それを基に、東さんがぬいぐるみごとに旅の物語を考え、その様子を同時進行でＳＮＳに共有するのが特徴だ。

アメリカの８０代男性から、「戦後の一時期に住んだ代々木のワシントンハイツ（在日米軍施設）の跡地を訪ねて」とテディベアが送られてきたり、出産する妻へのプレゼントとして「妻のぬいぐるみに旅をさせて」とペンギンが送られてきたり。「旅の理由は人それぞれで、ぬいぐるみの中にある物語も違う。ぬいぐるみを通じて心を預かるエンターテインメントだと思っています」と東さん。

参加者同士で交流が生まれ、自治体の観光プロモーションの依頼もある。東さんは「属性や国籍を超えて縁がつながり、共感しあう世界を広げてくれるぬいぐるみのパワーを感じます」と話す。

この春にウナギトラベルを誘致した福岡県赤村の観光アドバイザーの武知真一さん（６７）は、「ぬいぐるみの旅だから気軽に来てもらえる。チャレンジしてもらい、持ち主さんにも赤村に来ていただくきっかけになるのでは」と話す。

ぬいぐるみに人をつなぐ力

ＮＰＯ法人「日本ぬいぐるみ協会」（横浜市）は、各地の会員がホストファミリーとなって、その土地を案内する形でぬいぐるみの旅を引き受けている。きっかけは、理事長の小塚晴美さん（５７）が飼い犬を模した手作りのぬいぐるみを人に託し、旅をさせたことだ。その様子をネットで発信したところ、話題を呼び、１３年に協会を設立。旅のほか、ぬいぐるみを作るワークショップも各地で開催し、手作りのぬいぐるみを小児病院や高齢者施設などに送る活動も続けている。

小塚さんは「持ち主も知らない体験をぬいぐるみがして、それを多くの人たちが喜んでくれる。ぬいぐるみには人をつなぐ力があるのかもしれませんね」と話している。

手作りで「ぬい服」、小物やポーチも

手作りの「ぬい活」市場も熱い。手芸用品を扱う「ユザワヤ蒲田店」（東京都大田区）を訪ねると、「ぬい活」コーナーに１５００以上のアイテムが並んでいた。

ぬいぐるみを作るキットもあれば、「ぬい服」と呼ばれるぬいぐるみの服や、カメラや眼鏡といった小物まで。年末のいまの時期には「ぬいと一緒に成人式」と銘打って、ユザワヤオリジナルのぬいぐるみ用の和服などを販売している。

「以前はもっと狭いスペースだったのですが、買い求めるお客様が多く、スペースや品数を広げています」とユザワヤ広報の飯高真理子さん。いまや全国７４店舗すべてに広さは違うが「ぬい活」コーナーを設けているという。

同社の公式Ｘ（旧ツイッター）アカウント「ユザワヤ衣装部」では、２３年２月ごろから「推し活課」の活動として、ぬい服のオリジナル型紙の投稿も始めた。手芸好きの社員がチャイナ服やマントなどのオリジナル型紙を作り、ぬいぐるみの服にぴったりの生地なども紹介している。関連のカルチャースクール「ユザワヤ芸術学院」では、初心者向けに２時間でぬい服を作る講習会も開いている。

「作った服をＳＮＳに投稿してくださる方も多く、見ているこちらも楽しい。今後もさらにコーナーを充実していけたら」と飯高さんは話している。