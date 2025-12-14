妹ちゃんが食べているチキンライスを狙う柴犬さん。日頃から仲が良いことがヒシヒシと伝わってくる『まさかの結末』が話題になっているのです。もはやプロ…？微笑ましすぎる一部始終は記事執筆時点で100万回を超えて表示されており、5.4万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：女の子が食べているチキンライスをもらいたい犬→まさかの『手慣れ過ぎている光景』】

女の子が食べるご飯を狙う柴犬

Xアカウント『@tarokusho』に投稿されたのは、柴犬「太郎」くんと長女「碧羽」ちゃんのお姿。

この日、太郎くんは碧羽ちゃんが食べている『チキンライス』を奪う機会を虎視眈々と狙っていたのだそう。碧羽ちゃんのすぐ隣に着席し、いつか来るのかもしれないチャンスを今か今かと待ち構えていた模様。

仲の良さを感じさせる『まさかの結末』に反響

そして、そのチャンスが訪れた瞬間…なんと碧羽ちゃんは『ノールック』で阻止してみせたというのです。

視線はテレビを捉えたまま、スッと腕を伸ばして太郎くんのお顔を的確かつ優しくそっと押しのけたという碧羽ちゃん。乱暴はせず、あくまでも最低限の抵抗で、しかし確実にチキンライスを守り抜くその一連の動きはもはやプロ…！

たった2枚のお写真で日頃からの仲の良さ、微笑ましい日常が容易に想像できるその光景は多くの人々をほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「ノールックで完全阻止とは…さては元帥か…！」「達人…」「玉ねぎ入っているからか…ためを思っての行動！」「将来が楽しみだ」「気を感じてるとしか思えない阻止感」「なんて可愛い」「素敵な瞬間」「いつもの事って感じの空気感がおもしろい」などの絶賛コメントが寄せられています。

表情豊かな柴犬の男の子♡

2015年2月10日生まれの太郎くんは、『太郎空将』の愛称で親しまれている基地警備犬をイメージした活動、お写真を投稿されている柴犬の男の子。

さまざまな場所へお出かけをしたり、格好良いお洋服を着こなしたり、時には自衛隊関係のイベントに参加することもあるのだそう。

長女の碧羽ちゃん、長男の航太くんともとっても仲良しで、ご家族に溺愛されながら幸せに暮らす太郎くんのお姿は、日々多くの人々に柴犬の魅力を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@tarokusho」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。