ある保護犬の心温まる物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万1000回再生を突破し、「幸せそうで泣いた」「笑顔がたまりません」「幸せになってよかった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：骨が浮き出た『ガリガリ犬』を保護→違う犬かと思うほどの『劇的なビフォーアフター』】

ガリガリのわんこを保護

TikTokアカウント「hanamps」の投稿主さんは、6匹の保護犬と5匹の保護猫、そして預かりボランティアとして引き取った動物たちのお世話をしているのだそう。今回は、保護犬『ふうちゃん』のエピソードを紹介しました。

ふうちゃんは、保健所からレスキューされたわんこなのだといいます。保護当時は、ガリガリで毛もスカスカ…。今までの暮らしが、決して恵まれたものでなかったことが想像できる姿でした。

固い決意とともにふうちゃんを受け入れた投稿主さんですが、ご飯も水も口にせず、ケージに引きこもってばかりのふうちゃんに、本当にやっていけるのかと不安に襲われてしまったそうです。

愛情を持って大切に育てた結果…

しかし、投稿主さんは、ふうちゃんとの暮らしを決して諦めませんでした。毎日愛情を持って接していくうち、少しずつ心を開いてくれたのです。ご飯も食べるようになり、ガリガリだった体が徐々に普通体型に。被毛の調子も改善され、健やかな毛艶を取り戻したそうです。

ふうちゃんは、たくさんの愛と優しさをくれる投稿主さんのことが大好きになりました。気が付くと、笑顔を見せてくれることが多くなったとか。今では、お散歩の練習ができるほどに成長したといいます。

保護当時の姿が信じられないほど、健やかで幸せそうな姿になったふうちゃん。一度は失った犬生を、これからの暮らしの中で取り戻してほしいものですね♪

この投稿には「素敵な飼い主さんに出会えたね」「これからは安心して暮らしてね」「今までの分も幸せになってね」などの温かなコメントが寄せられています。

実は…子煩悩なふうちゃん

ふうちゃんとの生活が始まったころ、投稿主さんは「子犬の預かりボランティア」も並行して行うようになりました。そんな中で分かったのが、ふうちゃんがとても優しい性格の持ち主だったということです。

ふうちゃんは、まるで我が子のように子犬たちの面倒をみるのだとか。子犬の存在が、ふうちゃんの緊張を和らげるきっかけにもなっていたのではないかと綴られています。

辛い過去を乗り越えて、可愛い子犬たちと一緒に、穏やかな暮らしを営んでいるふうちゃんなのでした。

ふうちゃんや他のわんこ・にゃんこたちの日常はTikTokアカウント「hanamps」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「hanamps」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。