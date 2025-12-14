平野莉玖、ポルカドットスティングレイらランクイン！今注目の歌詞ランキング1位はBNKが獲得

歌詞検索サービス「歌ネット」が、12月11日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、BNKの「チームBNK」が輝いた。2025年12月17日にリリースされる、“すとぷり”メンバー・ころんのソロ活動の集大成となる2ndフルアルバム『空色エンドロール』収録曲だ。彼らは、ころん、AMPTAK×COLORSのあっきぃ、まぜ太、ぷりっつによる新ユニット。歌は＜ころんです！ あっきぃです！ まぜ太です！ ぷりっつです！ はい、僕ら4人合わせてBNK！ Yeah！＞と自己紹介で幕を開け、ゲームを軸にしたワード、メンバーそれぞれの名言、BNK結成秘話に直結するネタなど、4人らしい遊び心が満載。“聴くだけで元気になる最強テンション曲”に仕上がっている。

2位には、平野莉玖の「約束 〜color of love〜」が初登場。2025年12月24日にリリースされるニューシングルだ。結婚をテーマにした渾身のラブソングであり、＜これから先の道で 何があっても There’s nothing to worry I will be by your side＞といった思いが綴られている。“誰かと未来を歩くと決めた瞬間”に宿る感情を、柔らかなピアノとストリングスに乗せて描いたミディアムバラードとなっている。

5位には、ポルカドットスティングレイの「ねてもさめても」がランクイン。2025年12月24日にリリースされるニューアルバム『逆鱗』収録曲であり、TVアニメ『ポケットモンスター』新エンディングテーマだ。ずっと一緒に冒険してきた“リコ”と“ロイ”の成長をあたたかく見守るような楽曲になっている。ポケモン音楽プロジェクト“Pokemon Music Collective”に参加する等、“ポケモン大好き4人組”を公言しているポルカの念願がまたひとつ叶った形となる。

7位には、僕が見たかった青空の「あれはフェアリー」がランクイン。2025年12月17日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。タイトル曲を歌う青空組は11名の選抜メンバーで構成され、メインメンバーは金澤亜美が担当。切なく甘酸っぱい初恋を描いた冬の片想いソング。MVで披露した、羽根の生えたハートをかたどったポーズ“フェアリーハート”が象徴するピュアでキュートな世界観の楽曲となっている。

8位には、高嶺のなでしこの「花は誓いを忘れない」がランクイン。2025年12月17日にリリースされる1stアルバム『見上げるたびに、恋をする。』リード楽曲だ。9月に行われた幕張公演のアンコールで初披露した、絆と覚悟をテーマに互いの違いを認め合い共に生き抜く強さを誓った楽曲。歌詞にグループ名“高嶺のなでしこ”が入っており、苦楽を共にしてきたファンへの感謝と、これからもアイドルとして生きていく高嶺のなでしこの覚悟が感じられる1曲に仕上がっている。

【2025年12月11日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 チームBNK／BNK2位 約束 〜color of love〜／平野莉玖3位 arrow／トゲナシトゲアリ4位 もう何もいらない未来／トゲナシトゲアリ5位 ねてもさめても／ポルカドットスティングレイ6位 命をくれよ／トゲナシトゲアリ7位 あれはフェアリー／僕が見たかった青空8位 花は誓いを忘れない／高嶺のなでしこ9位 ふたつの灯／Odd10位 ゲレンデ・ファンキー・ラブ／フィロソフィーのダンス