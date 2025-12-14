バイエルン・ミュンヘンではアルフォンソ・デイヴィスや伊藤洋輝など、今年前半に負傷して長期離脱していた選手達が相次いで復帰を果たした。そして、攻撃の牽引役であるジャマル・ムシアラの復帰も目前に迫っているようだ。



ムシアラは、今年7月に行われたクラブワールドカップ準々決勝のパリ・サンジェルマン戦でジャンルイジ・ドンナルンマ(現マンチェスター・シティ)と交錯し、左足首の脱臼と腓骨骨折という重傷を負った。その後は手術を経てリハビリに取り組んでいたが、年内に復帰できるかは微妙と見られていた。





しかし、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は、13日(現地時間)に行われた定例会見の場でムシアラの状態について尋ねられると、同選手が間もなくチーム練習に合流できる状態にまで回復していることを明かした。「ジャマルは復帰に近づいている。できれば来週中にチーム練習に合流してくれたらと願っているが、彼とメディカルスタッフにプレッシャーを与えるつもりはない。クリスマス前までに何回かチーム練習に参加できればいい。そうなれば彼だけでなくチームにとっても素晴らしいね。そして来月には試合にも出場することになるだろう。それが我々にとっての理想的なプランだ」(ドイツ紙『Bild』より)バイエルンは現在ブンデスリーガでは首位、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)のリーグフェーズでもアーセナルに次いで2位、さらに国内カップ戦のDFBポカールも準々決勝進出を果たしている。これらのタイトル争いが今以上に熾烈になるシーズン後半を前にムシアラが戻って来ることは、バイエルンにとって最大の朗報と言えるだろう。