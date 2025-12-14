日本代表のジョーカーにもなり得る？ 塩貝健人がまたも“途中出場”からゴール、今季7ゴール目！ 直近5試合で5発と絶好調
NECはエールディビジ第16節でテルスターと対戦し、2-2で引き分けた。NECに所属する小川航基と佐野航大はスタメンに名を連ね、塩貝健人はベンチから出番を待つ。
この試合、先制点を許したNECだが、42分元浦和レッズのFWブライアン・リンセンが同点ゴールを挙げ、前半の内に試合を振り出しに戻す。しかし、NECは61分に再び失点を許してしまう展開に。
そんななか、チームに同点弾をもたらしたのは59分小川に代わってピッチに入った塩貝だ。77分左サイドのポケットでボールを受けた佐野が一枚剥がし、クロスを上げると、塩貝が倒れ込みながら合わせゴール。またも途中出場から結果を残した。
さらに塩貝は直近5試合で5ゴールと調子をあげてきている。この調子が続けば、日本代表のジョーカーとして森保ジャパンに招集される可能性もあるだろう。
日本人ホットライン炸裂— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) December 13, 2025
佐野航大のクロスに
塩貝健人が合わせて同点ゴール！！
塩貝の今季全7ゴールは
なんと全て"途中出場"から
ギラつく日本人ストライカーの活躍に
今後も目が離せない
エールディヴィジ 第16節#テルスター v #NECナイメヘン
