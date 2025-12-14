旅先でちょこっと干すのに超便利！即席のアレが作れる100均グッズ

旅先で靴下やハンカチを洗ったはいいものの、干す場所がない！という経験はありませんか？かさばる洗濯ピンチを持ち歩くわけにもいきませんよね…。そんな悩みを解消してくれるグッズをセリアで発見しました！ハンガーに取り付けるだけで、即席のミニ洗濯物干しが作れる優れもの！コンパクトになるので持ち運びに便利です◎

商品情報

商品名：ハンガー取り付けピンチ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：13×33mm

対応サイズ（約）：直径10mmまで

販売ショップ：セリア

JANコード：4936181535832

旅先で即席のミニ洗濯物干しが作れる！セリアの『ハンガー取り付けピンチ』

旅先で、靴下やハンカチなどちょこっと洗濯物を干したい時に、洗濯ピンチがあると便利ですよね。でも、かさばる洗濯ピンチをわざわざ持ち歩くのも不便です。

そんな悩みを解消する商品をセリアで発見！『ハンガー取り付けピンチ』をご紹介します。

本体に洗濯ピンチが3つ付いている、ちょっと不思議な形状のアイテム。

内側には面ファスナーが付いているのが特徴です。

このように、ハンガーを挟むようにして取り付けて使用します。

直径10mmまでのハンガーに対応しており、大体のものに使えるかと思います。

面ファスナーがしっかりくっつくので、ハンガーから外れにくいです。

ハンガーに挟むだけで、即席のミニ洗濯物干しが作れます！

旅先では干す場所がないことが多いので、こういったアイテムは本当に助かります。

洗濯バサミもチープ感はなく、しっかりと洗濯物を挟むことができます。

少量の洗濯物を干す際にぴったり！軽量＆コンパクトで持ち運びにも◎

靴下やハンカチ、下着など、少量の洗濯物に最適です。

ピンチは紐で吊るされており、本体の部分と程よく離れるので乾きやすい状態になります。

軽くてコンパクトなので、旅行用のポーチに入れて持ち運びやすいのも嬉しいポイント。

持っておくと安心な、旅の必需品になること間違いありません！

持ち運びやすさと実用性の高さを兼ね備えた『ハンガー取り付けピンチ』。セリアで見つけた際には、ぜひゲットしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。