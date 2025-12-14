自分で作るのやめるわ（泣）100円とは思えない！失敗知らずの調味料
商品情報
商品名：ステーキソース（ガーリック）
価格：￥108（税込）
内容量：110g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582152495256
商品名：ハンバーグソース（トマトベース）
価格：￥108（税込）
内容量：110g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582152495263
混ぜる手間なし！料理の味付け失敗をゼロにするお手軽ソース
メインディッシュの調理で一番プレッシャーがかかるのが、「味付け」ですよね。「調味料を配合するのが面倒」「味が定まらないから手軽に済ませたい」という悩みに、このダイソーのソース2種類は完璧にフィットします。
この商品の素晴らしいところは、108円という価格で調味料や香辛料を用意しなくても、1つでプロ級の味が決まるという点です。もう味付けで失敗することはありません！
疲れて帰った日の夕食でも、手軽に味付けができて失敗知らず。お肉やハンバーグを焼いた後にサッとかけるだけで、まるで時間をかけて仕込んだような本格的な一皿が完成します。
どちらも袋入りので、使い終わった後のごみ捨てが楽ちんなのも見逃せないポイントです。
強いパンチとあっさり感が絶妙！「ステーキソース（ガーリック）」
まずは、ステーキソース（ガーリック）の詳しい使用感からご紹介します。
このソースは、切れのいい醤油ベースのソースで、口に入れると生のにんにくをかいでいるような、強いパンチを感じる本格派です。想像以上ににんにくが効いていて、スタミナをつけたい日にはぴったりです。
あっさりとしていて甘味が少なめに作られているため、肉の旨味を邪魔せず引き立ててくれます。牛や豚肉はもちろん、炒めた野菜にかけても美味しく、実はガーリックライスの味付けにも使えて万能です。さらにコクを足したい場合は、仕上げにバターをプラスしてもよさそうです。
フルーツの甘みが決め手！子供も喜ぶ「ハンバーグソース」
次に、ハンバーグソース（トマトベース）です。
こちらは、フルーツの甘味が効いたまろやかでバランスのいいトマトベースのソースです。甘めのこっくりとした味付けで、酸味が抑えられているため、子供から大人まで家族全員で楽しめる飽きのこない味に仕上がっています。
ハンバーグにかけるのはもちろんですが、そのまろやかな味わいは、オムライスやコロッケなど、他の洋食にもぴったり合います。夕食のおかずの味付けに迷った時は、これさえあれば間違いないという安心感がありますね。
今回はダイソーで見つけた、料理の失敗をゼロにする『ステーキソース（ガーリック）』と『ハンバーグソース（トマトベース）』の2種類を紹介しました。
108円という価格で、調味料いらずの本格的な味が手に入るのは本当に革命的です。時短と美味しさを両立したい方は、ぜひダイソーの食品コーナーをチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。