「LAに遺産を残してくれた」ドジャース専門メディアがディアス弟を“称賛” 「今オフ最大の補強の伏線になっていたのかも」
ドジャースタジアムで記者会見を行ったエドウィン・ディアス(C)Getty Images
メッツからFAになっていたエドウィン・ディアスが、現地時間12月12日にドジャースと正式契約した。同日に本拠地のドジャースタジアムで記者会見を行った。3年総額6900万ドル（約107億円）の大型契約で新守護神として期待される右腕は、背番号「3」に決まった。
【写真】大谷翔平とディアスの愛息2人を交えた笑顔の3ショットを見る
“最強クローザー”獲得の決め手の一つとなったのが、弟のアレクシスの存在とされる。アレクシスはレッズ時代の2023年にオールスターに出場し、37セーブを記録した実力者ながら、今季は開幕から不振に。マイナー降格後、5月末にドジャースへトレード移籍した。ドジャースでは9試合に登板して1勝0敗、防御率5.00。9月には40人の登録枠を外れ、ブレーブスに入団した。短期間の在籍だったが、ドジャースの環境面には好感を得ていたようだ。
兄のディアスは記者会見で、弟のアレクシスに相談したことを明かし「全選手を主力のように扱ってくれると言っていた。まさに求めていた場所だ」などと語った。これを受け、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャースでは活躍できなかったが、LAに遺産を残してくれた」「ドジャースは負けていても、結局は勝っている。そんな話だ」とディアス兄弟について言及した。
記事の中でも「エドウィン・ディアスはドジャースと契約書にサインする前、弟から助言を求めた。ロサンゼルスでは不本意な成績に終わったにもかかわらず、アレクシスはドジャースについて、コーチングスタッフや球団の体制を非常に高く評価し、惜しみない称賛を送ったという」と紹介。「アレクシスの存在は、今オフ最大の補強の伏線になっていたのかもしれない」と伝えた。
同メディアは続けて「仮に弟が『やめておけ』と言っていたら、エドウィンはドジャースと同程度の条件で、メッツ残留を選んでいた可能性さえある」と伝えた。それだけアレクシスの言葉は大きかったと言える。記事では最後に「来季はデーブ・ロバーツ監督が、終盤の試合運びで、今年のような消耗戦を繰り返すことなく勝利をつかめるだろう」と前向きに締めくくった。
なお、ブレーブスからFAとなっていた弟のアレクシスは、レンジャーズと契約合意したと複数の米メディアが報じている。米スポーツ専門局『ESPN』のジェフ・パッサン記者によると、1年契約だという。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］