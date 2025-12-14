¡ÖÌ¤Íè¤Ð¤«¤êÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿¡×ÌÖËìÇíÎ¥¡¢¿Í¹©´ØÀá¡Ä²áµî¤Î¶ìÆñ¤ò¡Ö¿´¤Î¶ÚÆù¡×¤Ë¡¡ÆñÉÂ¤ÈÀ¸¤¤ëÂç»³½Ô¸î¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¤Íè¡×
¼«¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¸½ºß¤Ï¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦
¡Ö¤â¤¦Êâ¤±¤Ê¤¤¤«¤â¡×Î¾É¨¿Í¹©´ØÀá¤«¤é¤ÎÁ´ÎÏ¼ÀÁö
¡¡¤«¤Ä¤ÆÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¿ô¡¹¤Î¶¯Å¨¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿¸µ³ÊÆ®²È¡¦Âç»³½Ô¸î¤µ¤ó¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÆñÉÂ¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥µ¥¤¥ì¥Á¥ó·¿¿´¥¢¥ß¥í¥¤¥É¡¼¥·¥¹¡×¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î±¿Ì¿¤ò¡Ö¥®¥Õ¥È¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¸»Àô¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£¸åÊÔ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢°úÂà¸å¤âÂ³¤¯»îÎý¤È¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¸½Ìò»þÂå¤Î·ãÆ®¤Ë¤è¤êÉ¨¤ò¹ó»È¤·¤¿Âç»³¤µ¤ó¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤ËÎ¾É¨¤Î¿Í¹©´ØÀá¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡Âº·É¤¹¤ëÉðÆ£·É»Ê¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ¾É¨Æ±»þ¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤â¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤â¡Ö¤â¤¦ÉáÄÌ¤ËÊâ¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈËèÆüÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢º£¤ÏÉ¨¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤Ë¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤±¿Æ°¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë°ì²ó¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤ä°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤À¤Ã¤¿ºùÌÚÍµ»ÊÁª¼ê¤Ë¤â²÷Âú¤¤¤¿¤À¤¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¾¡Éé¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ê½ÑÁ°¤«¤é²¿Ç¯¤âÉ¨¤¬ÄË¤¯¤Æ¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÁ´ÎÏ¼ÀÁö¡£Ãç´Ö¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢É÷¤òÀÚ¤Ã¤ÆÁö¤ì¤¿»þ¤Î´î¤Ó¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£3Ç¯Á°¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê·Ê¿§¡¢Á´ÎÏ¼ÀÁö¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆñÉÂ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¡ÖÂç³¢Æü¤Ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¡¼¥Ä¤ÈÀï¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Î¾É¨¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î»þ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤º¡¢½é¤á¤Æ¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÆü°ìÆü¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£²óÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤¤Ã¤È¤Þ¤¿ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½Â¾¤Ë¤â¡¢¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¤Íè¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤È¤Î¿©»ö²ñ¤Î»þ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞËÍ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥¦¥±¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é³¨¤ËÌÜ³Ð¤á¤ÆËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç³ÊÆ®µ»¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²èºà¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¦Æü¡¹¤¬¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆñÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¹ðÃÎÁ°¤«¤éÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆñÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë²¿¤«»Ä¤·¤¿¤¤¡¢É½¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£¤ÏÌý³¨¤È¤«Î©ÂÎºîÉÊ¤È¤«¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¡¢ËèÆüSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿³¨¤¬¡¢ÆñÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸«¤ë¿Í¤¬¡ÖÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñÉÂ¤Ï¥®¥Õ¥È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³ÊÆ®µ»¤Î·Ð¸³¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡³ÊÆ®µ»»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿½¸ÃæÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë¤ÈË×Æþ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡Ä¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¤òÂ¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÊÑ¤ÊÊý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤¢¤Î³¨¤Ë¤Ï¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡¢ÆñÉÂ¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿»þ¤è¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Û¤É¤Î´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦
¡Öº£¡×¤òÌ£¤ï¤¦¿ÍÀ¸¤Ø
¡½¡½ÆñÉÂ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¡¢º£¤Ï¤¹¤´¤¯À¸¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½À¸¤Êý¤ä¿´¶¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡ÀÎ¤Ï¶¯Îõ¤ËÌÜÉ¸Ã£À®¤Ð¤«¤êÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤³¤«µõ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Ë¿©¤Ù¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ì¤Íè¤Ð¤«¤êÄÉ¤¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº£¡×¤¬¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖËþÂ¤ÏÀ®Ä¹¤ò»ß¤á¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¹¬¤»¤äËþÂ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÍÚ¤«¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¡ÖÌ´¤ò·Á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤Ï¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ïº£¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤òÃúÇ«¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÌ¤Íè¤Î·Ê¿§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½12·î¤Ë¤Ï¸ÄÅ¸¤Î³«ºÅ¤ÈÃø½ñ¡Ø¤´±ï¤Ä¤Ê¤®¤ÎË¡Â§¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿°ìÇ¯¤Ç¤¹¤Í¡£¸ÄÅ¸¤Ç¤Ï100ºîÉÊ°Ê¾å¤ò¾þ¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤â´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÈÇ¤â¸ÄÅ¸¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ç¤¹¡£°ìÇ¯Á°¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È¤Î¤´±ï¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢³ÊÆ®µ»»þÂå¤Ë¤â¤¬¤¡¢µã¤¡¢Ì£¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤¬¡¢º£¤ÎËÍ¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¿´¤Î¶ÚÆù¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²áµî¤Îºâ»º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÆñÉÂ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²áµî¤Î¼«Ê¬¤ä»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ËþÂ¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç»³½Ô¸î¡Ê¤ª¤ª¤ä¤Þ¡¦¤·¤å¤ó¤´¡Ë
1974Ç¯4·î11ÆüÀ¸¡£5ºÐ¤Ç½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¡¢Á´ÆüËÜ³ØÀ¸ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢½àÍ¥¾¡¡¢À¤³¦³ØÀ¸Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¡¢Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¸Ä¿ÍÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£2001Ç¯¡¢¥×¥í¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡¢PRIDE¤Ë¡¢2004Ç¯¤Ë¤ÏK-1¡¦HERO¡ÆS¤Ë¤â»²Àï¡£2012Ç¯¥í¡¼¥ÉFC½éÂå¥ß¥É¥ëµé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£°úÂà¸å¤Ï¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹Ö±é¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢É½¸½³èÆ°¤Ê¤É¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¹¤²¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£2025Ç¯12·î¤Ë¸ÄÅ¸¡ÖÂç»³½Ô¸î¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò³«ºÅ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤´±ï¤Ä¤Ê¤®¤ÎË¡Â§¡Ù¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥©¥¤¥¹¡Ë¡£