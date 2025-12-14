広島を去るスキッベ監督がラストメッセージ「本当に充実して非常に実りのあった4年間でした」
12月6日、明治安田J1リーグ最終節の試合後に行われた退任セレモニー。エディオンピースウイング広島のピッチ中央に立ったミヒャエル・スキッベ監督は、「まず最初に重要な話があります」と深刻そうに切り出した。しっかりと間を取って出てきたのは「明日、明後日の2日休みです」とオフの報告。相変わらずのスキッベ節だった。
「広島に来て4年間、お城の裏あたりに住ませていただきましたが、その近くに素晴らしいイタリアンレストランがあります。1、2年目はそこに通い過ぎたが故に太ってしまいました」とジョークを続け、「審判の方は時々、自分と違う意見を持っているシーンがありました。難しかったと思います。申し訳ありません。ただ、大体の場合で自分の方が合っていたと思います」と楽しそうに話してスタジアムを沸かせた。
そして、「サンフレッチェ広島というクラブに対して非常に大きな感謝をしています」と思いを口にし、久保允誉会長をはじめとするクラブ関係者、チームスタッフ、DF塩谷司やDF佐々木翔を筆頭とした選手たち、そしてサポーターなどへの感謝をそれぞれ口にして、こう話した。
「このチームとサッカーをするのがすごく楽しかったですし、このファンと一緒にスタジアムでサッカーをするのもすごく楽しかったです。そういった素晴らしい人たちに囲まれて、サッカーができたことを本当に幸せに思っています」
スキッベ監督が大切にしている「楽しむ」ということ。12月12日の退任会見では、「好きなことを好きにする。それが人生を楽しむ方法だと思います」と説いた。
「トレーニングでもトレーニングを作る上でも、どれだけ前向きに楽しさを追求できるかが非常に重要だと思います。サッカーの場合だと選手と一緒に楽しむことも大事ですし、プライベートだと親子としてお互いに楽しみ合うことが大事だと思います。お互いに心地よい時間を持てることが一番楽しめる状況だと思います。なので、好きなことを好きなようにやる。そして、好きなことを好きなように一緒に楽しむ。そういったことがすごく重要だと思います。
選手を送り出す時も自信を持っていいサッカーをやろうといつも伝えています。そこまでトレーニングしてきたのも試合のためで、自分たちがどれだけできるか、どこまでやってきたかを証明する場所がフィールドだと伝えています。点が取れない時はその話をよく聞いてないのか、もしくはあんまり楽しめてないのか、どっちかなのかなと思っています（笑）」
選手たちにもその教えは響いた。DF荒木隼人は、「ポジティブにサッカーすることの重要性を教わって、楽しくサッカーさせてもらいました。後ろ向きのミスは良くないけど、ポジティブなミスは大丈夫だと言ってくれたおかげで、みんなが生き生きとのびのびとしたプレーができた4年間だったと思います」と振り返っていた。
12月10日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第6節の上海申花戦。ドイツ人指揮官にとって4年間過ごした広島でのラストマッチだったが、前日会見では「いつも通りの重要な試合になります」と笑みを見せた。最後まで目の前の大切な1試合に集中して戦う姿勢は変わらなかった。結果は1−0の勝利。有終の美を飾り、試合後も「勝てたことをうれしく思っています」とやっぱり笑顔を見せた。
「チームがシーズンの最後まで一丸となって戦う姿勢を示してくれて、ここ4年間本当にどの試合でも全力で戦ってくれたことに大きな感謝をしています」
スキッベ監督が広島の指揮官に就任したのは2022シーズン。当時は新型コロナウイルスの影響で来日が遅れて、直接指揮ができたのは同6日の第3節・ヴィッセル神戸戦からだった。
