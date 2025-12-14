「ごはんと旅は人をつなぐ。」をテーマに、おいしいごはんや素敵な旅を通じて、人と人を繋ぐ。そんな活動をしている料理家・ダーダこと山田英季さんによる、連載エッセイ。山田さんの「今これが食べたい」を、作っているときの熱量も一緒にお届けします。今回ご紹介いただくのは、冬のビールをおいしくする「師走の中の暖かい日にラムとレンコンのクミン春巻き」。

【画像】師走の中の暖かい日にラムとレンコンのクミン春巻き（写真7枚）

#46 師走の中の暖かい日にラムとレンコンのクミン春巻き

外に出て風にあたると「そろそろ年末だなー」なんて、言葉が頭をよぎる。それでも日中はまだ暖かい日もある。そんな日を見つけては昼を過ぎて太陽が少し傾き始めたころに、春巻きを作って、ビールを飲む。

さて今回は、ラムとレンコンのクミン春巻きを紹介する。

まずはレンコンを小さめのひとくち大になるようにくし切りして、玉ねぎは、粗くみじん切りにする。

ラム肉は棒状になるように切っておく。

ボウルにラム肉、レンコン、玉ねぎ、ニンニクと調味料を入れて、揉みこむように混ぜ、春巻きの具を作る。

レンコンは、春巻きの皮を破ってしまうこともありますが、入れておくと食感が変わってとてもおいしい。

春巻きの皮に具を乗せて巻き込み、最後を小麦粉と水で作った糊をつけてしっかり留める。

揚げ油を用意して、春巻きを入れて、上下を返しながら、4～5分ほど揚げる。

揚げたては、自分で作ったご褒美、包丁を入れて火の通りを確認したら、味見、味見。

カリカリの衣にラムの肉汁が溢れる。クミンやごまの香りが、口の中で異国感を作るのだ。ラムとクミンの相性って、なんでこんなに良いのだろう。ぜひ、お試しください。

12月の台所三箇条

暖かい日を見つけて、春巻きとビール

ラムにはクミン！

春巻きには蓮根を

「師走の中の暖かい日にラムとレンコンのクミン春巻き」

材料 6本分（調理時間：25分）

ラム…200g

レンコン…60g

玉ねぎ…1/4個

春巻きの皮…6枚

揚げ油…適量

レモン…適量

＜A＞

にんにく…1かけ（すりおろし）

ごま…小さじ２

クミンシード…小さじ1と1/2

ごま油…小さじ２

しょうゆ…小さじ１

塩…小さじ1/2

白こしょう…少々

一味唐辛子…少々

作り方

①ラムは1cm角の棒状に切る。レンコンは小さめのひとくち大になるようにくし切りにする。玉ねぎは粗みじん切りする。

②ボウルに❶と＜A＞を入れて混ぜる。

③春巻きの皮で❷を包み、小麦粉と水1：2の割合で溶いた糊適量をつけてしっかり留め、170℃の油で3～4分揚げる。レモンを搾っていただく。

…

今回で山田英季さんの料理連載『台所物語』は最終回となります。長い間ご愛読いただき、ありがとうございました！

料理製作・文・写真／山田英季 構成／松崎愛香