平愛梨、41歳の誕生日に夫・長友佑都に感謝 息子4人＆長友との“顔出し”家族6ショットも公開「流石ご主人様」「ホンマに幸せな家族の象徴」
プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨が13日、自身のインスタグラムを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告し、“家族大集合”ショットを公開した。
【写真】「幸せな家族の象徴」平愛梨＆長友佑都＆息子4人の“顔出し”家族6ショット
「40歳になってからの1年が早すぎてあっという間に41歳になってました」という平は、「目覚めるとたくさんメッセージが届いていてお花やプレゼントもくださった方、本当にありがとうございました」と感謝を伝え、「普段バタバタバタバタ時間が過ぎていく中でも私の生まれた日を毎年大切にしてくれる夫に"ありがとう"が込み上げます」と長友への感謝の気持ちをつづった。
この日は「#夫が両親みんなを誘ってくれた」と家族で食事を楽しんだようで、「よく行くカフェのごはんも全て美味しくてスペシャルメニューだった」とうれしそうに伝えた。妹で俳優の平祐奈（27）との2ショットもアップしている。
さらに、「歳の数の薔薇の花束」とプレゼントも披露。「とても楽しいお祝いをしてもらえて幸せ ありがとうございました」と喜びを噛み締め、「またこの1年も改めてよろしくお願いします！」と元気につづった。
この投稿にファンからは、「お誕生日おめでとうございます！」「41才!?20代か30代に見えます」「流石ご主人様」「ブラボーが素敵夫すぎ」「ステキな旦那様と子どもたちに囲まれて、幸せな誕生日ですね」「ホンマに幸せな家族の象徴です」など、さまざまな温かい声が寄せられている。
