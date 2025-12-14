【ブンデスリーガ】フランクフルト 1−0 アウクスブルク（日本時間12月13日／ヴァルトシュタディオン）

【映像】堂安律、超絶ステップ&ドリブル突破→DF陣が混乱

フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、魅惑のステップワークで守備を崩壊させた。今季4ゴール目となった決勝点を生み出すドリブル突破にファンたちが衝撃を受けている。

フランクフルトは日本時間12月13日、ブンデスリーガ第14節でアウクスブルクと対戦。4ー2ー3ー1のフォーメーションで、堂安は右のサイドハーフとして先発出場している。

ゴールレスで迎えた68分、右のボックス手前で構えていた堂安が、オスカー・ホイルンドの縦パスを受けてカットインを披露する。左足のトラップで一気に前を向いて加速すると、遅れた対応となったケベン・シュロッターベックのスライディングをひらりと交わした。

さらに左足でボールを触って今度は縦方向に切り替える。プレスバックに来たクリスティヤン・ヤキッチに背中で向ける形でブロック。前方を塞ぎに来たクリスラン・マツィマに対しては、右足の切り返しで距離を取る。そこから左足で小さく2回触ってタイミングをずらして、そのまま左足でフィニッシュ。スライディングしたマツィマの足に当たりながらもゴールの左隅へと吸い込まれた。

密集地帯を圧倒的な個人技で切り裂いた堂安のプレーにファンたちは「なんだそのドリブル！」「1人でぶっ壊した」「キレキレだわ」「思わず見惚れてしまうわ」「堂安エグいって」「1人で何人剥がしたのよ」「本物のスーパーゴール」とSNS上に歓喜の声を寄せた。

堂安のゴールが決勝点となり、フランクフルトがリーグ戦で3試合ぶりの白星を手にしている。