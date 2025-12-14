日本代表FW後藤啓介が古巣から今季6点目も…シント・トロイデンは逆転負けで5連勝ストップ
シント・トロイデンに所属する日本代表FW後藤啓介が、今季リーグ戦6ゴール目を記録した。
13日のジュピラー・プロ・リーグ第18節で、後藤のレンタル元であるアンデルレヒトと敵地で対戦。シント・トロイデンではGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、後藤が先発出場し、MF松澤海斗は途中出場した。
50分、伊藤のフリーキックが相手のハンドを誘ってPK獲得。キッカーを務めた後藤は、相手GKの逆を突いてゴール右下へ流し込んだ。リーグ戦では6点目、カップ戦を含めると公式戦8ゴール目となった。
しかし、シント・トロイデンはその後に2失点を喫して逆転負け。リーグ戦連勝は「5」で止まり、アンデルレヒトに2位の座を譲った。次節は21日に行われ、メヘレンとホームで対戦する。
【動画】後藤啓介がPK成功 アンデルレヒトvsシント・トロイデン
👀 | Uitgerekend Keisuke Goto eist de bal op en trapt hem ook binnen. 🎯🐥 #ANDSTV pic.twitter.com/iT7xtqj4qK— DAZN België (@DAZN_BENL) December 13, 2025