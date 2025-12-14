人気女性芸人、彩り豊かな手料理4品披露「ほっこりする献立」「器センスが素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/12/14】元お笑いコンビ・尼神インターで現在はフリーで活動する誠子が12月12日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな手料理を4品公開した。
【写真】フリー転身の女性芸人「器センスが素敵」鯖大根など手料理4品
誠子は「うつわは料理の旅」とコメントし、鯖大根、チャプチェ、蓮根と椎茸の煮物、塩おむすびの4品を並べた食卓を公開。器選びのセンスが光る、素朴ながらも丁寧に仕上げられた料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「器センスが素敵」「ほっこりする献立」「優しいごはん」「こんな献立にグッとくる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆誠子、手料理4品披露
◆誠子の投稿に反響
