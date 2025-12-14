「THE W」最終決戦進出・エルフ「粗品は怖かった？」に回答
【モデルプレス＝2025/12/14】お笑いコンビ・エルフが12月14日、TBS系「サンデージャポン」（日曜あさ9時54分〜）に出演。前日に開催された日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W」での霜降り明星の粗品のコメントに言及した。
【写真】ギャル芸人「美形揃い」3姉妹ショット公開
エルフは「女芸人No.1決定戦 THE W」で最終決戦に進出。優勝には惜しくも届かなかったが、審査員を務めた粗品の辛口審査に対して「粗品さん、本当にありがたいんですけど、Wから出ていってもらっていいですか」と返していた。
「サンデージャポン」では、妊娠を発表した藤田ニコルを一発ギャグで祝福。爆笑問題の太田光から「普段質の悪い客の前でやってる」「レベルが低い」と「THE W」の粗品の発言でツッコまれると、荒川も「太田さん、サンジャポから出ていってください」と返した。
この流れから「THE W」への話題へ。田中裕二から「粗品は怖かった？」と振られたはるは、「粗品さんだけでなく、審査員の方は全員怖いのはあったので、けど自分らの好きなネタを出させてもらったので、全力でやらせてもらったかなと思ってます」とコメントした。（modelpress編集部）
◆エルフ「THE W」やり取り再現
◆エルフ「粗品は怖かった？」に回答
