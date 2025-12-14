¡ÚHG ¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó¡ÊPTX-08R¡Ë¡Û 12·î20Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§4,950±ß

¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG ¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó¡ÊPTX-08R¡Ë¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï12·î20Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï4,950±ß¡£

¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ö¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïOG¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ëー¥Ñー¡Ö¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó¡×¤¬¡ÖÂè4¼¡¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀï¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ÖHG¡Ê¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É¡Ë¡×¤è¤ê¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£

¡¡º£²óÆ±¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖBANDAI SPIRITS ¥Û¥Óー»ö¶ÈÉô¡×¤Ë¤Æ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÉðÁõ¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¡¦¥­¥ã¥Î¥ó¡×¤ò¹½¤¨¤ëÍ¦¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Ê¤ªËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÂçÄ¥Àµ¸Ê»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

(C)SRWOG PROJECT