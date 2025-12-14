¡Ö¥¹¥Ñ¥í¥ÜOG¡×¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG ¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó¡ÊPTX-08R¡Ë¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü½é¸ø³«¡ª 12·î20ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG ¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó¡ÊPTX-08R¡Ë¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï12·î20Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï4,950±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ö¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïOG¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ëー¥Ñー¡Ö¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó¡×¤¬¡ÖÂè4¼¡¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀï¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ÖHG¡Ê¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É¡Ë¡×¤è¤ê¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º£²óÆ±¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖBANDAI SPIRITS ¥Û¥Óー»ö¶ÈÉô¡×¤Ë¤Æ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÉðÁõ¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¡¦¥¥ã¥Î¥ó¡×¤ò¹½¤¨¤ëÍ¦¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÂçÄ¥Àµ¸Ê»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú#¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü½é¸ø³«¡Û- BANDAI SPIRITS ¥Û¥Óー»ö¶ÈÉô (@HobbySite) December 14, 2025
2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)È¯ÇäÍ½Äê
HG ¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó(PTX-08R)
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://t.co/qTdiXYq1Rk#¥×¥é¥â¥Ç¥ë #¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó pic.twitter.com/w5vbmtSF3F
º£²ó¤âÂçÄ¥¤¬¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£- ÂçÄ¥Àµ¸Ê /Masami Obari (@G1_BARI) December 11, 2025
¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤‼️🤖🤙⭐️ https://t.co/92x2yjyzDX
(C)SRWOG PROJECT