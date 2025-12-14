スチュードベーカー・レッカー（1952年）

このスチュードベーカー・レッカーは1952年式であり、1990年代まで現役で稼働していたという。運転席に植物が侵入していることに注目。これは床板がどれほど腐食しているかを如実に物語っている。2Rモデルは1948年から1953年まで生産されたが、キャブはさらに6年間生産が続けられた。

シボレー・インパラ（1963年）

3代目（1961〜1964年）インパラの中で、最も魅力的だと広く考えられているのが1963年のモデルだ。確かに売れ行きも良かった。最も人気があったエンジンは283立方インチ（4.6L）と327立方インチ（5.3L）のV8で、1/4マイルは前者17.3秒、後者16.3秒を誇った。しかし、トップに君臨する高性能モデルは425ps の409立方インチ（6.7L）を搭載し、わずか14.9秒で1/4マイルを制した。



シボレー3100（1954年）

このワークホースは、何年も前に廃車になったようだ。それ以来、数多くの部品を提供してきた。1954年式シボレー3100ステップサイドで、良好なコンディションであれば非常に人気の高いモデルだ。この個体では欠けているが、3列の水平バーを備えた魅力的なグリルが特徴だった。グリルは標準仕様では塗装されていたが、わずかな追加料金でクローム仕上げも選択できた。また、235.5立方インチ（3.8L）の6気筒エンジンもこの個体には残っていない。



ポンティアック・ボンネビル（1969年）

G＆Gオート・サルベージの車両の多くは茂みに隠れており、この1969年式ポンティアック・ボンネビルももう少しで見逃すところだった。車体は少し歪んでいるように見えるが、構造的には健全で、錆もほとんどない。

曲線テールライトとボディ同色のバンパーインサートを備え、当時の米国車の中でも特に個性的なリアデザインだった。



スバル・レオーネ

1970年代初頭のスバル・レオーネに施された、手作りのオーバーフェンダーと太いタイヤに注目してほしい。ダットサンやトヨタと比べ、スバルは米国市場への参入が遅く、1968年に販売を開始した。最初に市場投入されたのは360で、数年後にFF-1が続いた。レオーネ（イタリア語で「ライオン」の意）は1971年に前輪駆動クーペとして登場したが、四輪駆動や他のボディスタイルも追加された。



クライスラー・コルドバ（1981年）

茂みに隠れたクライスラー・コルドバを見かけることは滅多にない。

兄弟車のダッジ・ミラーダと同様、1981年式コルドバは空力設計のノーズコーンを採用し、スポーティな高級クーペに仕上げている。しかし、標準装備の6気筒エンジンはわずか95psしか出ず、いわば見た目だけのクルマだった。販売は惨憺たるもので、同年の販売台数はわずか2万293台。わずか3年の販売期間を経て、1983年に生産中止となった。



AMCレベル（1970年）

AMCレベルは、ランブラー・クラシックの後継車として1967年から1970年にかけて生産された。こちらは1970年式の4ドア・セダンで、最上級グレードのSST仕様である。生産台数はわずか1万3092台と非常に希少だ。レベルは1971年にモデルチェンジを受け、マタドールと改名された。

最も人気が高いのは1970年のみ生産されたマシンという仕様だ。スクープ付きボンネットの下に340psのV8エンジンを搭載し、0-97km/h加速6.3秒、最高速度は240km/hに達した。生産台数はわずか2326台で、現在でも非常に希少価値が高い。



ジープ・ワゴニア（1963年）

若き案内役が教えてくれなかったら、このヤードの奥深くに埋もれた1963年式ジープ・ワゴニアを完全に見逃していただろう。

ワゴニアは29年間（1963〜1991年）にわたり生産され続け、単一世代のモデルとしては米国でも屈指の生産期間を誇る。だがもちろん、別の名声もある。世界初のラグジュアリーSUVだったのだ。



残念ながらこの個体は長い間草むらに放置され、腐食が進んでいる。修復は不可能だが、もちろん有用な部品は残っている。

ウィリス・ジープ・ステーションワゴン

こちらもトレンドセッターの1つ、1950年代中盤のウィリス・ジープ・ステーションワゴンだ。

1946年に登場したこのモデルは、世界初のSUVと広く考えられている。ジープ・ワゴニアの発売に伴い1964年に生産終了となったが、南米では1970年代後半までほぼオリジナルデザインのまま生産が続けられた。



ランブラー・アメリカン（1965年）

この1965年式AMCランブラー・アメリカンは実に素晴らしいコンディションだ。案内役の話では、この状態でヤードまで自走してきたそうだ。コンパクトなアメリカンは燃費の良さで定評があり、また当時米国で最も安価なクルマでもあった。控えめな220シリーズの2ドア・セダンはわずか1979ドルだったが、この4ドアの330シリーズは数百ドル高かった。



シボレー・インパラ（1961年）

右フロントフェンダーには深刻な腐食の兆候が見られるが、その他の部分は健全そうだ。内装も完全な状態で、ガラスがすべて残っているため、まずまずの状態と言える。1980年代半ばの10年間の休止期間と、1996年から2000年までの休止期間を除けば、フラッグシップモデルであるインパラは1958年から2020年までシボレーのラインナップに存在した。



著者について

英国の自動車ジャーナリスト、ウィル・シャイアーズ（Will Shiers）は過去35年にわたり、廃車となった米国の自動車を撮影し続けている。50州すべてを旅して、納屋、野原、砂漠、ゴーストタウン、ジャンクヤードなどを探検し、隠された宝物を探している。自動車雑誌への寄稿も多い。

これまでの作品を集めた写真集『Roadside Relics-America’s Abandoned Automobiles』の著者でもある。



原文を執筆したウィル・シャイアーズ（Will Shiers）記者