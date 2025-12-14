ネットにも載っていない秘密のヤード

筆者が廃車探しの旅に出かける時、いつもは目的地を正確に把握している。

米国にはまともなジャンクヤード（廃車解体場）がほとんど残っていないため、旅程を綿密に組む必要があり、移動距離が数百kmに及ぶことも珍しくない。それでも、入念な計画を立てたにもかかわらず、到着したヤードが数週間前に閉鎖され、在庫もすべてスクラップになっていたという事態も珍しくない。



ウィスコンシン州のジャンクヤードで見つけた興味深いクラシックカーを20台紹介する。

しかし、時折、筆者がまったく認知しておらず、ネット上にも一切情報がないジャンクヤードに出くわすことがある。数年前にウィスコンシン州ブルース近くの州道40号線を走っていた時、まさにそんな経験をしたのだ。

『G＆Gオートサルベージ（G＆G Auto Salvage）』のオーナーは、なぜ赤の他人が自分のヤードを写真に収めたがっているのかまったく理解できない様子だったが、快く筆者を中に入れてくれた。

オーナーは16歳の甥を案内役に立ててくれた。こうして、筆者は夏の炎天下に数時間かけて茂みを歩き回り、素晴らしいクラシックカーを発見することができた。その一部を紹介しよう。

シボレー・ピックアップ（1954年）

ご覧の通り、敷地は草木に覆われており、この1954年式シボレーもまるで装飾品のように見える。ここに写っている車両に加え、周囲には無数のクルマが隠れており、探検には絶好の場所だ。ただ悲しいかな、生い茂った草木は蚊を引き寄せる。数時間過ごしただけで、筆者の腕は虫刺されだらけになってしまった。



シボレー・ピックアップ（1954年）

キャデラック・クーペ・ドゥビル（1972年）

案内役の話では、この1972年式キャデラック・クーペ・ドゥビルが廃車になったのは、彼が110km/hでギアをバックに入れてしまったことが原因だという。ただし、ルーフを外したり、ホットロッド風の炎のペイントを施したりしたのは彼ではない。炎のペイントは1930年代に登場したが、本格的に流行したのは1950年代だ。



キャデラック・クーペ・ドゥビル（1972年）

シボレー（1953年）

この1953年式シボレーは、ウィスコンシン州の夏の太陽を浴びて絵のように美しい。野の花に囲まれて、ここがジャンクヤードであるとは信じがたい。G＆Gオート・サルベージの車両の約半分は、茂みに半分隠れてしまっている。



シボレー（1953年）

AMCグレムリン

AMCグレムリンは1970年から1978年まで生産されたが、このテールライトから判断するとかなりの後期型だ。グレムリンは経済性や速さ、美しさ、あるいは実用性の高さを歴史に残すことはないだろうが、間違いなく特徴的な1台である。

この異様な外観は、AMCジャベリンを切り詰めたために生まれた。発売当時、人々は「切り取った半分はどうしたんだ？」と疑問を抱いたものだ……。



AMCグレムリン

AMCジャベリン（1968年）

切り取った半分（前述のAMCグレムリン参照）の行方は、次の茂みを見ればわかる。実はここに1968年式AMCジャベリンが丸ごと隠れているが、状態はあまり良くない。木陰にクルマを停めるのは決して良い考えではない。冬場は常に湿った状態が続くからだ。トランクリッドの錆はフェンダーにも広がっており、おそらく他の部分も錆びているだろう。



AMCジャベリン（1968年）

ウィリス・ジープ

年季の入ったウィリス・ジープだが、オリジナルの軍用モデルではない。決定的な証拠は一体型フロントガラスとわずかに突出したヘッドライトだ。

過酷な働き方をしてきたことは明らかで、フロントの牽引装置から判断すると、おそらくヤード内で車両を移動させるのに使われていたのだろう。



ウィリス・ジープ

インターナショナル・スカウト

四輪駆動のスカウトは、インターナショナル・ハーベスターがジープに対抗して開発したモデルだ。ライバルほどの人気は得られなかったものの、当時台頭しつつあったスポーツ用多目的車（SUV）市場で確かな地位を築いた。生産は1961年から1980年まで続いた。

この1960年代中盤の個体は、10年近くここに保管されている。道路を走る日々は、木との衝突事故で早々に終わったのだ。



インターナショナル・スカウト

シボレーの事故車

若い案内役の話によれば、彼の叔父がこのシボレーを運転中に橋の側面に衝突し、横転して川に落下したという。幸い運転手も同乗者も軽傷で済んだ。

モデルと年式については、筆者も推測の域を出ない。



シボレーの事故車

ポンティアック・チーフテン（1952年）

走行能力は完全に失われているが、ボディパネルやトリム部品、窓がまだ残っているため、この1952年式ポンティアック・チーフテンは当面の間、スクラップ処分を免れるはずだ。チーフテンは1949年から1958年まで、3世代にわたり生産された。この4ドア・セダンの価格は、6気筒モデルでおよそ2015ドル、8気筒モデルで2120ドル程度だった。

（翻訳者注：この記事は「後編」に続きます。）



ポンティアック・チーフテン（1952年）