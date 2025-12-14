お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。自身が審査員を務めた女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」の舞台裏について語った。

「THE W」が13日、日本テレビ系（後7・00）で生放送され、ニッチェが初優勝し、9代目女王に輝いた。今大会から審査員を務めた粗品は、「賞金1000万円にしてはレベルの低い大会やったと思う」などの辛らつなコメントを連発。Xでは「粗品」がトレンド入りし、粗品のコメントに対する賛否両論が巻き起こった。

粗品は冒頭で「僕は日テレさんに感謝してるというか。『THE W』チームとも何度か打ち合わせをした。『W』の制作陣の熱い思いとか、この大会にかける感じとかは凄く聞けたし、それを聞いて僕もできること頑張りますって話になったし」と語った。

続けて、「全部、先に言っていたんですよ。日テレ側に。オファーの段階からですよ」と告白。「“なりますよ。あと予想ですけど、やっぱ例年見てて面白くないんで、面白くないっていうことの方が多いと思いますよ”とか結構言ったんです。それを（番組側が）“全部いいですよ。逆にぜひそうしていただけると”という話でした」と日テレ側とのやり取りを明かした。

日テレ側の意図について、「『W』も焦っているというか、何か変えないといけないなって思うタイミングなんでしょう」と推察。「シンプルに数字が爆上がりすると面白くないものには面白くないと言いますよ。たぶん、どえらい空気にか、視聴率、TVer見逃し配信がかなり回るという意味も、起爆剤としてあるんでしょうけど、お笑い賞レースの格を上げたいみたいな話ができて、本当に僕はうれしかったです。熱い人は、やっぱりどこにでもおるなと思いました」と制作陣の熱意に喜んだ。