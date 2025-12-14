ビジュアル系バンド、グランギニョルが14日までに公式X（旧ツイッター）を更新。当面の間、活動を休止することを発表した。

公式アカウントでは「『グランギニョルよりお知らせ』先日の沖縄公演に関しまして、多くのご意見・ご反響をいただいております。このたびは、私どもの配慮および説明不足により、多数の方々にご迷惑ならびにご不快な思いをおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪を伝えた。

続けて「本公演においては、グランギニョルなりに沖縄の歴史について学ばせていただいた上で、ライブコンセプトの一部として表現に取り入れさせていただきました。しかしながら、その表現が結果として不快感や誤解を招いてしまったことを、重く受け止めております。決して沖縄の歴史を侮辱する意図はございませんでしたが、その点について十分な配慮が欠けていたことを深く反省しております」と経緯をつづった。

また「また、公演会場様に対しましても、私どもの説明不足により多大なご迷惑をおかけいたしました。会場様は本件とは一切無関係でございますので、お問い合わせや抗議のお電話・ご連絡等はお控えくださいますよう、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます」とし「今回の事態を厳粛に受け止め、本日より当面の間、グランギニョルとしての活動を休止させていただくことといたしました。活動再開の時期につきましては、改めて決定次第ご報告させていただきます」と活動休止を発表した。

さらに「改めまして、このたびは誠に申し訳ございませんでした。グランギニョル」と再度謝罪を伝えた。

グランギニョルは10〜12日、沖縄県那覇市のライブハウスOutputで「三連夜 沖縄単独公演『ひめゆり学徒隊』」開催を予定していた。

これを受け、会場のOutputは、14日までに公式X（旧ツイッター）で「10日・11日の昼の部に行われたライブに関しまして、会場レンタルという形で場所を提供していた為、ライブが始まるまでは内容などは全くわかってなかったとはいえ、フライヤーなどの背景加工などにも気づかずに、たくさんの人を深く傷つけてしまったことに、場所を提供してしまった会場にも非があり、本当に申し訳なく思っています。平和を発信するイベントをたくさん行ってきただけに、今回の事を悔やんでも悔やみきれません。ライブハウスのライブを見て元気になってもらいたくてライブハウスを続けています。ですが沢山の人を不快に深く傷つけてしまったこと、場所を提供した立場として本当に申し訳ありませんでした」と謝罪をつづった。