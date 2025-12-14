カメラも小物も、いつでもしっかり守る。収納力とクッション性を両立させたアイテム【ロゴス】のショルダーバッグがAmazonに登場中‼
使わない時は折りたたんでコンパクトに持ち歩き。旅先でも頼れるサブバッグ【ロゴス】のショルダーバッグがAmazonに登場中‼
ロゴスのショルダーバッグは、アウトドアに映える帆布×アースカラーのアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
スクエア型の本体に、ショルダーベルトとハンドルベルトの2WAY仕様を採用し、シーンやスタイルに合わせて持ち方を選べる。インナーには衝撃を吸収するクッション材を内蔵し、一眼レフカメラや交換レンズなどの機材も安心して収納可能。可動式の仕切りにより、収納物のサイズに合わせた柔軟なセッティングができる
メイン収納に加え、マチ付きのサブ収納、外側ファスナーポケット、両サイドのメッシュポケット、内側ミニポケットなど、コンパクトながら高い収納力を備えている。表面には丈夫で手触りの良い帆布、底面にはスエード調素材を使用し、さりげないバイカラーがアクセントに。未使用時は折りたたんで持ち運べるため、サブバッグとしても活躍する。
自然に馴染むカーキとグリーンの2色展開。キャンプやアウトドアはもちろん、日常使いにもおすすめの一着。
